Ricette Zia Cri: budino cioccolato e rum

La ricetta del budino al cioccolato e rum di Zia Cri, la ricetta dolce di oggi 27 dicembre 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Come sempre una ricetta facile, un dolce goloso che possiamo davvero preparare in poco tempo. Il budino cioccolato e rum di E’ sempre mezzogiorno è perfetto per le feste di Natale, per il Capodanno ma non solo, basta cambiare la decorazioni è sarà delizioso sempre. Non è un dessert per bambini ma lo diventa se togliamo il rum. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri perfette in questo periodo di festa, perfette sempre perché semplici e veloci come questo budino al cioccolato.

Budino cioccolato e rum di Zia Cri – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 280 g di cioccolato al 70%, 900 ml di latte, 200 ml di panna, 50 g di cacao amaro, 70 ml di rum, 120 g di zucchero, 80 g di amido di mais, 2 g di sale

per decorare: panna montata, riccioli di cioccolato, 3 rametti di ribes

Preparazione: versiamo la panna e il latte nella pentola, facciamo scaldare. In una ciotola versiamo lo zucchero, l’amido di mais, un pizzico di sale e il cacao amaro in polvere, mescoliamo e versiamo solo un pochino di latte e panna caldi, mescoliamo il tutto e poi versiamo questa cremina nella pentola con il resto della panna e latte, mescoliamo. Dobbiamo evitare i grumi quindi facciamo in modo che la cremina al cacao sia già liscia oppure usiamo un colino mentre la versiamo nella pentola.

Aggiungiamo il cioccolato a pezzetti e facciamo andare fino a quando si scioglie, poi ancora qualche minuto. Alla fine uniamo il rum.

Versiamo il tutto nello stampo e facciamo raffreddare, solo dopo mettiamo in frigo ben coperto e per 8 ore minimo. Sformiamo il dolce e completiamo con panna montata e ribes.

