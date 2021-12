Ricette di Natale: albero di pandoro e mascarpone di Zia Cri

Da stasera in poi con la vigilia di Natale inizia la domanda sul come servire il pandoro, come farcire il pandoro. Ci pensa zia Cri con la ricetta del pandoro al mascarpone, l’albero di pandoro e mascarpone. Tra le ricette di Natale E’ sempre mezzogiorno non potevano mancare oggi le ricette dolci della vigilia. Il pandoro farcito è un vero classico per il Natale, c’è chi pensa a un ripieno alla Nutella, chi prepara la crema e poi c’è zia cri che lo rende bello e goloso. Sembra davvero un albero il pandoro farcito E’ sempre mezzogiorno. Ovviamente abbiamo già il pandoro pronto per il ripieno; con pochi passaggi il dolce sarà perfetto per tutti i giorni di festa che verranno. Ecco la ricetta della vigilia di Natale di zia Cri per l’albero di pandoro.

Ricette di Natale Zia Cri – pandoro al mascarpone E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 1 pandoro, 500 g di mascarpone, 300 ml di panna, 500 g di ricotta, 120 g di zucchero a velo, 80 g di gocce di cioccolato, 80 g di granella di pistacchi

per la copertura: 300 g di cioccolato fondente, 150 ml di panna liquida

per decorare: 500 g di panna montata, frutti di bosco misti, alchechengi, Menta

Preparazione: dobbiamo tagliare il pandoro in cinque fette, otteniamo 5 stelle.

Per la crema dobbiamo montare con le fruste elettriche la panna con il mascarpone e lo zucchero a velo, possiamo anche diminuire o aumentare la quantità di zucchero, dipende dal gusto che preferiamo. Solo dopo uniamo la ricotta e le gocce di cioccolato, amalgamiamo bene il tutto.

Possiamo comporre l’albero in un vassoio e iniziamo dalla stella più grande, farciamo con la crema e i frutti tossi e proseguiamo con le altre stelle disposte come mostra la foto. Farciamo sempre con la crema ma possiamo aggiungere anche la granella di pistacchi.

Nel pentolino scaldiamo la panne, uniamo il cioccolato a pezzi e facciamo sciogliere, mescoliamo bene e versiamo sul pandoro. Completiamo con le decorazioni

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".