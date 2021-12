Zeppoline di Natale, la ricetta di Sal De Riso

Dalle ricette di Natale di Sal De Riso la ricetta delle zeppoline, la ricetta di un dolce campano perfetto per i prossimi giorni di festa. Non sono le classiche zeppole ma sono le zeppoline di Natale, l’impasto va preparato in pentola e non c’è bisogni di lievitazione, non c’è lievito nell’impasto. Le friggiamo e le completiamo con il miele, la frutta candita e i confettini colorati. Una vera delizia per tutti, grandi e bambini, ma fate attenzione durante la frittura. Ecco la ricetta del dolce di Natale di Sal De Riso, le zeppoline fritte con il miele.

Ricette di Natale di Sal De Riso – Zeppoline di Natale da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 500 ml di acqua, la scorza di 1 arancia, la scorza di 1 limone, la scorza di 2 clementine, 450 g di farina 00, 1 uovo, 50 ml di olio evo, sale, 1 l di olio di semi di girasole

per decorare: 500 g di miele millefiori, 100 g di confettini colorati, frutta candita colorata

Preparazione: per l’impasto versiamo l’acqua e l’olio nella pentola, aggiungiamo un po’ di sale e portiamo a bollore, aggiungiamo la farina tutta in una volta e subito mescoliamo. Continuiamo a mescolare cuocendo l’impasto fino a quando si stacca dalle pareti della pentola. Versiamo poi nella planetaria o in una ciotola. Dobbiamo continuare e mescolare senza sosta aggiungendo le uova uno alla volta, la scorza di limone e clementine grattugiate. Otteniamo il composto omogeneo che versiamo subito sul tavolo di lavoro.

Formiano le nostre zeppoline che chiudiamo bene per non farle aprire in cottura. Versiamo in un tegame olio tutto l’olio di semi, facciamo scaldare bene e friggiamo le zeppole girandole più volte, si devono ben dorare. Scoliamo su carta da cucina e disponiamo nel vassoio, completiamo facendo colare sulle zeppoline il miele che abbiamo riscaldato. Completiamo con la frutta candita e con i confettini colorati.

