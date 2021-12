Ricette Fulvio Marino: bastoncini salati di Babbo Natale

Che bella per Natale la ricetta di Fulvio Marino dei bastoncini di Natale. Sono dei bastoncini salati a due colori, tutto è molto semplice, creiamo l’impasto e facciamo lievitare, poi intrecciamo i bastoncini e il risultato è davvero molto carino. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno per portare in tavola il pane in modo diverso. Due colori, la forma classica del bastone e Babbo Natale avrà il suo spuntino salato. Proviamo a farli con i bambini non dimenticando le altre ricette di Fulvio Marino per Natale. Ecco la ricetta di Natale dei bastoni a due colori. Ovviamente possiamo anche creare altri colori, fare dei bastoncini più piccoli o un po’ più grandi ma attenti alla cottura.

Ingredienti – per l’impasto: 500 g di farina tipo 0, 210 g di acqua, 100 g di latte, 7 g di lievito di birra, 12 g di sale, 25 g di olio evo

per l’impasto rosso: 40 g di paprika dolce

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0 e aggiungiamo subito il lievito fresco di birra sbriciolato, uniamo il latte e quasi tutta l’acqua, impastiamo e solo dopo aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Impastiamo e versiamo l’olio, completiamo l’impasto.

Dividiamo in due parti e in una aggiungiamo la paprika dolce, impastiamo, dobbiamo ottenere un bel colore.

Disponiamo i due panetti in due ciotole, copriamo e facciamo lievitare a temperatura ambiente per circa 1 ora e mezza.

Sul tavolo leggermente infarinato creiamo i bastoncini, ogni bastoncino e formato da due grissini intrecciati, ovviamente bianco e rosso, diamo anche la curva del bastoncino e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 200° per 15 – 20 minuti. Facciamo raffreddare e disponiamo in un cesto, magari in un altro contenitore arricchito con nastro rosso e altre decorazioni.

