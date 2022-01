Faraona ripiena di pere e pecorino, ricetta Gian Piero Fava

La ricetta della faraona di Gian Piero Fava, la ricetta di oggi 18 gennaio 2022 per fare la faraona ripiena con pere e pecorino. Non sono solo questi gli ingredienti perché Fava ci regala un secondo piatto che è davvero uno spettacolo, davvero completo. Faraona ripiena con polpa di faraona, panna, pecorino grattugiato e pere Williams ma c’è la crema di patate da servire come base e il contorno di verdure in agrodolce. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di Gian Piero Fava. Ecco come si fa questo piatto delizioso. Appuntamento a domani con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Gian Piero Fava E’sempre mezzogiorno – Faraona ripiena di pere e pecorino

Ingredienti – per la faraona: 3 supreme di faraona, 250 g di polpa di faraona, 25 ml di panna, 25 g di pecorino grattugiato, 50 g di pere Williams rosse, burro, timo

per le verdure: 2 zucchine, 2 carote, 1 sedano rapa, 1 broccolo romanesco, 1 bicchiere di aceto di mele, zucchero di canna

per la crema di patate: 300 g di patate rosse, 1 cipolla, 500 ml di brodo vegetale, timo, olio evo, sale e pepe

per decorare: 150 g di fondo di pollo, falde di cipolla, 2 pere Williams rosse

Preparazione: frulliamo la polpa di faraona e uniamo il formaggio grattugiato e la panna, amalgamiamo e frulliamo ancora.

Tagliamo le pere a dadini e facciamo andare in padella con un pochino di burro, si devono solo dorare, poi aggiungiamo alla polpa di faraona e amalgamiamo.

Passiamo alla crema di patate e nella padella facciamo soffriggere con un pochino di olio la cipolla tagliata a fette. Peliamo le patate, tagliamo a dadini e versiamo in padella, facciamo insaporire e uniamo il brodo, deve coprire il tutto. Portiamo a cottura e alla fine aggiungiamo pepe, timo e sale, poi frulliamo.

Le supreme di faraona le incidiamo con il coltello, dobbiamo ottenere delle tasche. Farciamo con il ripieno e chiudiamo. In un tegame scaldiamo un pochino di olio con il timo e aggiungiamo la carne ripiena, facciamo rosolare sui due lati e poi mettiamo il tutto in forno a 180° per 20 minuti.

Passiamo al contorno di verdure e in una padella versiamo un filo di olio e un po’ di zucchero di canna, facciamo scaldare e sfumiamo con l’aceto. Aggiungiamo le verdure lessate, facciamo insaporire.

Serviamo la faraona tagliata e fette su una base di crema di patate e completiamo con il contorno di verdure in agrodolce.

