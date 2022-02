Cordon bleu di tacchino è la ricetta di Simone Buzzi

Che buoni i cordon bleu con contorno di patate farcite e salsa verde, la ricetta di Simone Buzzi di oggi 28 febbraio 2022. E? la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Simone Buzzi, la ricetta dei cordon bleu fatti con la carne di tacchino e un ripieno di tanto formaggio, prosciutto cotto e come di rapa. In più la salsa verde che è una golosa crema che si prepara velocemente. Ecco dalle ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta per fare i cordon bleu, la ricetta di Simone Buzzi da provare subito. Non perdete le altre ricette in tv con Antonella Clerici e gli amici cuochi su Rai 1.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Simone Buzzi – Cordon bleu

Ingredienti per i cordon bleu di tacchino: 4 fette di petto di tacchino, 150 g di cime di rapa, 4 fette di prosciutto di Praga, 8 fette di formaggio fuso, 4 fette di scamorza, farina 00, 2 uova, pangrattato, 1 l di olio di girasole

per le patate ripiene al cartoccio: 6 patate, 150 g di prosciutto cotto a fette, 200 g di scamorza, 200 g di besciamella, 100 g di formaggio grattugiato, un mazzetto di prezzemolo

per la salsa verde:un mazzetto di prezzemolo, 1 uovo sodo, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale

Preparazione: su ogni fetta di tacchino, che se necessario battiamo anche un po’, adagiamo una fetta di ottimo prosciutto cotto, una fetta di formaggio fuso e una fettina di scamorza e ancora un’altra fettina di formaggio che fila. Possiamo anche aggiungere le cime di rapa che abbiamo lessato e ripassato in padella. Completiamo chiudendo con un’altra fettina di carne. Passiamo i cordon bleu nella farina e poi nelle uova sbattute quindi nel pane grattugiato, ancora nell’uovo e poi nel pane grattugiato, così abbiamo la doppia panatura. Copriamo bene e mettiamo in frigo almeno la classica mezz’ora poi possiamo friggere in olio profondo e ben caldo. Facciamo ben dorare. Prima di servire scaldiamo a 100° così non dobbiamo fare tutto all’ultimo minuto.

Per il contorno laviamo le patate, le avvolgiamo nella carta alluminio e mettiamo in forno a 170° per circa 50 minuti. Togliamo la carta, facciamo raffreddare e le scaviamo. Le farciamo con un ripieno di prosciutto cotto a pezzetti, besciamella, formaggio grattugiato e la polpa della patata cotta. Completiamo con il prezzemolo tritato e mettiamo in forno 10 minuti a 180°.

Completiamo con la salsa che si fa frullando aglio, uovo sodo, prezzemolo, sale e olio. Serviamo la carne con le patate e la salsa a parte.