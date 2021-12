Arrosto di prosciutto con purè di funghi, ricette di Natale Simone Buzzi

Da provare subito la ricetta dell’arrosto di prosciutto con purè ai funghi, la ricetta di Natale di Simone Buzzi perfetta anche in tante altre occasioni. Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 16 dicembre 2021 la ricetta per preparare un goloso arrosto di prosciutto, la coscia di maialino buonissima da servire con un purè di patate ai funghi porcini. Simone Buzzi come sempre propone ricette golose ma prima erano davvero eccessive, adesso invece sono ottime da proporre nelle occasioni speciali come il Natale. Ecco la ricetta di Buzzi per Natale, la ricetta dell’arrosto di prosciutto con purè di patate e funghi.

Ricette Simone Buzzi E’ sempre mezzogiorno – Arrosto di prosciutto con purè e funghi

Ingredienti – per l’arrosto: 1 coscia di maialino, rosmarino secco, senape in grani, pepe misto in grani, aglio in polvere, 1 bicchiere di vino bianco, miele, 2 l di brodo vegetale, olio evo, sale

per i funghi ripieni: 8 funghi champignon, mollica di pane, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, 80 g di pancetta tesa a fette, olio evo, pangrattato, 80 g di brie, 80 g di formaggio grattugiato, sale e pepe

per il purè di funghi: 250 g di funghi porcini, 500 g di patate lesse, 500 ml di latte, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo tritato, un mazzetto di timo

Preparazione: pestiamo aglio in polvere, rosmarino secco, senape in grani e pepe in grani. Abbiamo la coscia di maialino disossata che leghiamo con lo spago, massaggiamo con tanto olio e completiamo con il pesto appena preparato.

Usiamo un tegame per il forno, versiamo un pochino di olio e facciamo scaldare, rosoliamo la carne su tutti i lati, poi sfumiamo con il vino. Solo dopo aggiungiamo il brodo, copriamo e facciamo cuocere in forno a 200° per circa 50 minuti. Togliamo dal forno, spennelliamo con il miele e mettiamo di nuovo in forno 10 minuti solo grill senza coperchio.

Passiamo al purè e lessiamo le patate, le schiacciamo e aggiungiamo il burro, il formaggio grattugiato, il latte, mescoliamo e facciamo cuocere 10 minuti mescolando spesso. A parte cuociamo in padella i funghi a fettine, li rosoliamo in padella con un po’ di olio, timo e aglio. Aggiungiamo al purè.

