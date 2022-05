Burger di tacchino, la ricetta di Antonella Ricci

Con la ricetta dei burger di tacchino Antonella Ricci ci regala anche la ricetta per fare la salsa guacamole e la salsa al rabarbaro, tre ricette in una ma con il burger di tacchino E’ sempre mezzogiorno di certo in tanti vorranno imparare a preparare il guacamole. Il risultato del burger di tacchino con le due salse a base si avocado e di rabarbaro è di certo un piatto sano e anche colorato. Prepariamo tutto in pichi minuti ma seguiamo nel dettaglio la ricetta di Antonella Ricci così potremo portare in tavola un secondo piatto ottimo o farcire dei panini che diventeranno golosi. Ecco la ricetta per fare i burger di tacchino da E’ sempre mezzogiorno, non perdete le altre ricette in tv.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonella Ricci – Burger di tacchino

Ingredienti per i burger: 600 g di anca di tacchino macinata, Erbe miste tritate, Senape, Sale e pepe

per il guacamole: 1 avocado, 1 zucchina verde, Succo di 1 limone, ½ cipolla, ½ peperoncino,1 ciuffetto di coriandolo, sale e pepe

per la salsa al rabarbaro: 2 coste di rabarbaro, 1 cipolla rossa, 10 ml di aceto di melagrana, Zucchero di canna, Zenzero grattugiato, 5 ml di olio evo, Sale e pepe

Preparazione: nella ciotola amalgamiamo il macinato di carne di tacchino con senape, con le erbe miste tritate, sale e pepe ma senza esagerare. Poi con un coppapasta e l’aiuto di un batticarne facciamo i burger, diamo la forma perfetta. Copriamo e mettiamo in frigo per 15 minuti. Scaldiamo la padella con un pochino di olio e facciamo cuocere circa 5 minuti per lato.

Facciamo la salsa rabarbaro nel pentolino mettiamo la cipolla rossa tritata con pochissimo olio, uniamo il rabarbaro a pezzetti, lo zenzero grattugiato, un pochino di acqua, aceto di melagrana, zucchero, sale, pepe e un pochino di acqua, mescoliamo e mettiamo su fiamma bassa per 20 minuti, frulliamo il tutto.

Facciamo la salsa guacamole: tagliamo l’avocado pulito a pezzetti e aggiungiamo il peperoncino, le zucchine già lessate, succo di limone, la cipolla tritata, sale, pepe, coriandolo. Serviamo i burger caldi con le due salse.