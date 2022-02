Biscotti cegliesi, la ricetta di Antonella Ricci

La ricetta dei biscotti cegliesi di Antonella Ricci, dolcetti E’ sempre mezzogiorno a base di mandorle che dobbiamo provare subito. I biscotti di oggi 17 febbraio 2022 di E’ sempre mezzogiorno possiamo gustarli con la glassa al cioccolato o semplici senza aggiungere altro. Non perdete le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette di Antonella Ricci. Caffè, liquore, cannella, limone, uova, un ripieno di confettura di ciliegie, questi biscotti cegliesi di Antonella Ricci devono essere una vera golosità. Ecco come si fanno in poco tempo questi dolcetti cegliese della chef pugliese, la ricetta dei biscotti ripieni di marmellata.

Biscotti cegliesi di Antonella Ricci – Ricette E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 250 g di mandorle pelate, 250 g di mandorle con la buccia, 175 g di zucchero, 5 g di limone grattugiato, cannella in polvere, 2 tazze di caffè ristretto, 15 ml di liquore alle erbe, 3 uova, 250 g di confettura di ciliegie

Per la glassa: 200 g di zucchero, 300 ml di acqua, 175 g di cioccolato al 70%

Preparazione: abbiamo sia le mandorle pelate che le mandorle con la buccia, le tritiamo tutte e versiamo nella ciotola. Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, facciamo attenzione che il limone sia bio. Aggiungiamo il caffè ristretto, il liquore alle erbe, lo zucchero, un pochino di cannella in polvere e lavoriamo il tutto, mescoliamo bene. Aggiungiamo le uova ma una alla volta, mescoliamo ancora e poi copriamo la ciotola con la pellicola. Mettiamo in frigo per almeno 1 ora.

Ci aiutiamo con un po’ di farina che versiamo sul tavolo. Se vogliamo evitare del tutto il glutine usiamo la farina di riso, altrimenti va bene anche la farina 0. Versiamo il composto sul tavolo e diamo la forma di un filone. Creiamo un incavo su tutta la lunghezza del filone e farciamo con la confettura, richiudiamo il filone, chiudiamo anche le estremità. Adesso tagliamo il filone farcito a fette di 2 cm di spessore, tutte uguali. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 190° per circa 6 minuti, magari anche 1 minuto in più.

Passiamo alla glassa che possiamo aggiungere o meno. Portiamo lo zucchero e l’acqua a 121° e poi togliamo dal fuoco lo sciroppo, adesso aggiungiamo il cioccolato già tritato e mescoliamo, si deve sciogliere tutto. Abbiamo la glassa in cui possiamo bagnare i dolcetti, facciamo asciugare sulla gratella e poi gustiamo.

