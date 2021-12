Ricette dolci Antonella Ricci, sporcamusi con la crema

La ricetta dei dolci sporcamusi con la crema di Antonella Ricci, la ricetta dolce di oggi 9 dicembre 2021 a E’ sempre mezzogiorno. Non solo ricette di Natale, nella cucina di E’ sempre mezzogiorno si prosegue anche con le golose ricette, con i dolci e gli altri golosi piatti che possiamo preparare ogni giorno. Gli sporcamusi di Antonella Ricci sono dei dolcetti fatti con la pasta sfoglia e farciti con la crema diplomatica o con la crema pasticcera, in più gocce di cioccolato o amarene sciroppate, una vera delizia. Nella ricetta E’ sempre mezzogiorno anche la ricetta della pasta sfoglia ma se la compriamo facciamo molto prima.

Sporcamusi con la crema – la ricetta di Antonella Ricci da E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: per il pastello: 500 g di farina manitoba, 250 ml di acqua, 5 g di sale, 5 g di zucchero, 1 tuorlo per spennellare

per il panetto: 500 g di burro, 150 g di farina 00

per la crema pasticcera: 500 ml di latte, 1 scorza di limone, 1 bacca di vaniglia, 7 tuorli, 150 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 20 g di amido di riso

per la crema diplomatica: 350 g di crema pasticcera, 150 g di panna montata zuccherata

per decorare: gocce di cioccolato, amarene sciroppate, 30 g di zucchero a velo

Preparazione: dobbiamo fare la pasta sfoglia in casa e impastiamo la farina con acqua, zucchero e sale, otteniamo il pastello.

Passiamo al panetto e lavoriamo il burro con la farina, otteniamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo il tempo necessario per poterlo lavorare.

Stendiamo il pastello spesso 1 cm con l’aiuto del matterello, lo disponiamo sul panetto steso a rettangolo. Ripieghiamo il panetto sul pastello e avvolgiamo con la pellicola, mettiamo 30 minuti in frigo. Stendiamo ancora con il matterello e abbiamo un rettangolo spesso 2 cm. Ripieghiamo a portafoglio e mettiamo in frigo altri 30 minuti. Stendiamo di nuovo e ripieghiamo ancora come prima, poi ancora in frigo 30 minuti e pieghiamo l’ultima volta.

Se preferiamo compriamo la sfoglia già pronta. Dobbiamo stendere la sfoglia meno di mezzo cm e ottenere dei quadrati tutti uguali, magari 5×5. Disponiamo i quadrati di sfoglia nella teglia, bucherelliamone metà con la forchetta, l’altra metà spennelliamo con il tuorlo sbattuto. Mettiamo tutto in forno 15 minuti a 180°.

Per fare la crema pasticcera lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo amido di mais e amido di riso, mescoliamo bene il tutto e poi stemperiamo con il latte caldo, uniamo vaniglia e scorza di limone, facciamo addensare sul fuoco mescolando sempre. Copriamo con la pellicola a contatto e mettiamo in frigo.

Per la diplomatica uniamo alla crema fredda la panna montata, mettiamo in frigo.

Farciamo i sporcamusi unendo un quadrato bucherellato e uno spennellato con una delle due creme, amarene o gocce di cioccolato. Completiamo con lo zucchero a velo.

