Tasca di carne farcita e arrotolata, la ricetta di Simone Fracassi

Ottima la tasca farcita e arrotolata, una ricetta di carne con frittata e mortadella di Simone Fracassi

Simone Fracassi dalla Toscana propone ricette a base di carne e la ricetta della tasca arrotolata è un ottimo secondo piatto. E’ una carne farcita con la frittata e la mortadella e poi arrotolata. Prendiamo la parte finale della pancia e verso la coscia, questo è il pezzo di carne che Fracassi suggerisce per questa ricetta di Camper. Il ripieno può essere quello che preferiamo anche frittata con salsiccia o magari altro. Non ci resta che seguire tutti i consigli dell’esperto macellaio e preparare la tasca di carne farcita e arrotolata come fa lui. Ecco dalle ricette di Camper un secondo piatto di carne per tutta la famiglia.

Ricette Camper – Simone Fracassi la ricetta della tasca arrotolata

Ingredienti e preparazione: nella ciotola sbattiamo tre uova con un pizzico di sale, aggiungiamo le erbette aromatiche che preferiamo, ovviamente fresche, oppure la facciamo con gli spinaci e versiamo in padella calda e unta con un po’ di olio. Facciamo cuocere sui due lati e teniamo da parte, facciamo raffreddare.

Apriamo il pezzo di carne, saliamo leggermente, abbiamo una fetta grande che farciamo da un lato con la frittata e le fette di ottima mortadella. Possiamo anche farcire con la salsiccia e con quello che vogliamo. Arrotoliamo e leghiamo le estremità e tutto il pezzo con lo spago da cucina.

Facciamo un soffritto di sedano, carota e cipolla, con un po’ di oliva in pentola, lo facciamo andare e adagiamo adesso il rotolo di carne, facciamo ben sigillare su tutti i lati. Solo dopo aggiungiamo del brodo bollente, meglio se di carne per ridare sapore. Facciamo andare aggiungendo un po’ alla volta il brodo. Sono necessarie due ore circa di cottura. Togliamo dalla pentola la carne. Se vogliamo scaldarla mettiamo in forno a 50°. Togliamo lo spago e tagliamo a fette. Serviamo le fette di tasca arrotolata completando con il fondo di cottura.