Pollo in insalata esotica, la ricetta originale e veloce

Ottima idea il pollo in insalata esotica per un secondo piatto veloce e originale, una ricetta da provare

Per fare il pollo in insalata esotica grazie alle ricette di Camper non occorre grande bravura in cucina perché è davvero una ricetta molto semplice, un secondo piatto completo. Per preparare il pollo in insalata esotica occorrono le fette di un ottimo pollo, coriandolo, pepe, menta, yogurt e ancora altro. Prepariamo l’insalatina con ananas e mango ma non solo. Una ricetta tutta da scoprire, un secondo piatto di pollo perfetto se amate sperimentare nuovi gusti. E’ una ricetta di certo estiva ma perfetta sempre perché il pollo lo serviamo caldo. Ecco come si fa il pollo che va prima marinato e poi cotto in padella, la ricetta del pollo e insalata esotica.

Ricette Camper – Pollo in insalata esotica

Ingredienti vinagrette: 120 g olio, 30 g aceto di melograno, 10 g sale, 8 g zucchero, pepe macinato – pollo, menta, coriandolo, yogurt bianco, pepe, sale, lime, misticanza, ananas fresco, avocado, mango

Preparazione: abbiamo le fette di pollo e le tagliamo a listarelle ma non troppo piccole. In una ciotola mettiamo la menta e il coriandolo che abbiamo spezzettato, aggiungiamo il pollo tagliato, uniamo lo yogurt bianco, pepe, sale, succo di lime, mescoliamo e copriamo. Mettiamo in frigo per almeno 1 ora. Poi aggiungiamo lo zenzero fresco grattugiato, amalgamiamo ancora.

Prepariamo la vinagrette e in un’altra ciotola emulsioniamo l’olio con l’aceto di melograno, sale, pepe macinato fresco e zucchero, usiamo la frusta a mano.

In padella versiamo un filo di olio e lo scaldiamo bene, disponiamo il pollo aiutandoci con le pinze da cucina che abbiamo marinato e facciamo ben rosolare su tutti i lati, si deve ben dorare.

Prepariamo anche il contorno, la misticanza con dadini di ananas, di mango e di avocado a fettine, condiamo questo con la vinagrette. Disponiamo con cura il contorno e accanto il pollo con il suo sughetto. Ovviamente il pollo deve essere ben cotto. Completiamo con ancora un po’ di vingrette sull’insalata e con un po’ di sale fino e di succo di lime sul pollo.