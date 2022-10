Che idea golosa la torta salata ai funghi, la ricetta di Ivano Ricchebono per E' sempre mezzogiorno

Con un rotolo di pasta sfoglia possiamo fare una torta salata ai funghi ed erbe di campo buonissima. E’ la ricetta della torta salata di Ivano Ricchebono, è la ricetta del 3 ottobre 022 per E’ sempre mezzogiorno. Ancora una volta le ricette di Ivano IRcchebono su rai 1 sono da copiare e questa torta rustica con i funghi e la ricotta deve essere davvero ottima, perfetta in questo periodo autunnale ma anche con altre verdure, ortaggi. Ricotta, formaggio, uova, erbe di campo, funghi e poco altro ma soprattutto la pasta sfoglia già pronta. Ecco la ricetta E’ sempre mezzogiorno per fare la torta salata con i funghi. appuntamento a domani con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e gli altri chef.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Ivano Ricchebono – Torta salata ai funghi

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia, 250 g di funghi porcini, 400 g di erbe di campo, 150 g di prescinseua, 200 g di ricotta, 1 spicchio d’aglio, 3 uova, 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo le erbe di campo, le lessiamo velocemente, bastano pochi minuti in acqua bollente, scoliamo benissimo e facciamo raffreddare in acqua ghiaccio, scoliamo ancora e strizziamo. In padella facciamo soffriggere olio e un po’ di burro, aggiungiamo le erbe tagliuzzate e facciamo saltare, saliamo.

I funghi li tagliamo a fette e stufiamo in padella con un po’ di olio, aglio e burro, saliamo. Versiamo in una ciotola i funghi, le erbe, la ricotta la prescinseua, tre uova, il formaggio grattugiato, un pochino di pepe e sale e amalgamiamo bene.

Con la pasta sfoglia foderiamo lo stampo e versiamo tutto il ripieno, mettiamo in forno a 180° per 40 minuti. Una orta salata da gustare sia fredda che tiepida, perfetta in tante occasioni, anche antipasti o aperitivi.