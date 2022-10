Bombette di carne con formaggio e rosti di patate, ricetta Federico Fusca

La ricetta delle bombette di carne e formaggio con rosti di patate, la ricetta di Federico Fusca

Un’altra ricetta golosa di Federico Fusca e questa volta 17 ottobre 2022 lo chef di E’ sempre mezzogiorno ci regala la ricetta delle bombette di carne ripiene di formaggio ma con un contorno favoloso, i rosti di patate. Un secondo piatto completo con le ricette E’ sempre mezzogiorno perché le patate basta grattugiarle e poi cuocerle in padella; le bombette si preparano con più carni e in pochissimo tempo ma qui Federico Fusca suggerisce la cottura prima in padella e poi in forno. Ecco dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici la ricetta delle bombette di carne con ripieno di fontina e rosti di patate in padella.

Ricette Federico Fusca E’ sempre mezzogiorno – Bombette con rosti di patate

Ingredienti bombette: 250 g di macinato di manzo, 250 g di macinato di maiale, 2 salsicce, 100 g di fontina, 40 g di erba cipollina, sale e pepe, olio evo

per il rosti di patate: 500 g di patate rosse, 150 g di formaggio grattugiato, rosmarino, sale e pepe, olio evo

Preparazione: iniziamo dalla carne e nella ciotola versiamo sia il macinato di manzo che il macinato di maiale, togliamo la pelle alle salsicce e sbricioliamo, aggiungiamo anche queste, saliamo e pepiamo. Amalgamiamo bene il tutto e formiamo delle bombette che farciamo al centro con delle fette di fontina. Richiudiamo le bombette e le schiacciamo un po’. Scaldiamo bene la padella con un pochino di olio di oliva, adagiamo le bombette e le facciamo andare, 5 minuti per lato ma poi mettiamo in forno a 180° per altri 5 minuti.

Laviamo le patate, le peliamo e grattugiamo, aggiungiamo il rosmarino tritato, il formaggio grattugiato e mescoliamo, sale e pepe e formiamo dei dischetti con questo composto. In padella versiamo un po’ di olio di oliva, scaldiamo e adagiamo i rosti che facciamo cuocere sui due lati, facciamo ben rosolare ma facciamo attenzione a non cuocerli troppo in fretta. Possiamo gustare la carne con il contorno di rosti di patate.