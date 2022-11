Ottimi i cordon bleu di pollo, la ricetta di Daniele Persegani da provare subito con E' sempre mezzogiorno

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 7 novembre 2022 la ricetta dei cordon bleu di pollo, un secondo piatto goloso per tutta la famiglia, un piatto che possiamo preparare in parte anche in anticipo. Daniele Persegani suggerisce come procedere con i cordon bleu, ci facciamo magari aiutare dal macellaio, mettiamo le tasche ripiene in frigo e poi dopo un po’ di ore possiamo friggere. Non perdete queste ricette di Daniele Persegani dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre idee golose degli altri protagonisti.

Cordon bleu di pollo ricetta Persegani E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti per i cordon bleu: 800 g di petto di pollo, 200 g di caldarroste, 8 fette di prosciutto crudo, 300 g di scamorza, olio di semi

Per la panatura: 4 uova, Farina, Pan grattato

Per il contorno: 4 cespi di radicchio rosso, 40 g di uvetta, 1 goccio di aceto balsamico, olio, sale e pepe

Preparazione: possiamo farci preparare le tasche di pollo dal macellaio o crearle in modo semplice, basta un po’ di pazienza. Battiamo sulla carne per non avere le fette troppo spesse.

Abbiamo le caldarroste e le sbricioliamo, abbiamo le fette di prosciutto crudo, le fette o i dadini di scamorza. Sulla fetta di prosciutto adagiamo la scamorza e le caldarroste, chiudiamo arrotolando come un involtino e inseriamo nella tasca di pollo. Sigilliamo i bordi della tasca con il batticarne. Procediamo con tutte le tasche e poi passiamo ogni pezzo nella farina, nelle uova sbattute e nel pane grattugiato. Mettiamo in frigo per un po’ di ore.

Scaldiamo abbondante olio e friggiamo i cordon bleu, si devono ben dorare. Possiamo anche friggere solo pochi minuti e poi completare la cottura in forno, questo se vogliamo anticiparci nella preparazione. Serviamo ovviamente ben caldi e ben cotti. Completiamo con un contorno semplice.