Ricette Zia Cri: pollo alle mandorle

Prepariamo con la ricetta di Zia Cri un favoloso pollo alle mandorle

Ottima la ricetta del pollo alle mandorle di Zia Cri, una secondo piatto perfetto per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno del 2023, quelle dopo le feste. Il pollo alle mandorle è davvero un secondo piatto ottimo in questo periodo, preparato con la versione golosa e semplice di Cristina Lunardini possiamo gustarlo senza sensi di colpa. Siamo tutti un po’ a dieta in questo periodo dopo le troppe calorie delle feste e la ricetta E’ sempre mezzogiorno del pollo con le mandorle è quella giusta. Con poco olio, magari con pochissimo pane, porro, cipollotto, carota e buon appetito a tutti.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Pollo alle mandorle

Ingredienti pollo alle mandorle: 500 g di sovra cosce di pollo, 120 g di mandorle con la pelle, 1 cipollotto, 1 porro, 1 carota, 1 spicchio d’aglio, 30 ml di salsa di soia, 1 radice di zenzero grattugiata, 30 ml di olio di semi, 50 g di farina di riso, sale e pepe

Preparazione: un po’ di olio di semi in padella, aglio schiacciato e facciamo scaldare bene, poi aggiungiamo il cipollotto che abbiamo già tagliato a fettine sottili, lasciamo cuocere, si deve stufare, non bruciare. Tagliamo la carota e il porro a striscioline, aggiungiamo in padella, facciamo cuocere ma ricordiamo che la carota deve restare croccante. Versiamo il tutto in una ciotola.

In una padella pulita tostiamo le mandorle. Tagliamo il pollo a pezzetti, eliminiamo la pelle ovviamente, passiamo il pollo nella farina di riso e facciamo cuocere nella padella usata per le carote e ovviamente ben calda. Facciamo cuocere 5 minuti e poi aggiungiamo porro e carote, facciamo saltare, aggiungiamo lo zenzero fresco grattugiato, le mandorle tostate e la salsa di soia. Ancora pochi minuti sul fuoco e quando il pollo è ben cotto tutto è pronto. Serviamo ben caldo.