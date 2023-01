Medaglioni di pollo con crumble di patate, ricetta Antonio Paolino

Una fantastico secondo piatto i medaglioni di pollo con crumble di patate, la ricetta di Antonio Paolino

Che bel secondo piatto medaglioni di pollo e crumble di patate, la ricetta di Antonio Paolino del 27 gennaio 2023 dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ricette facili e gustose e la puntata del giovedì di E’ sempre mezzogiorno è ricca di gusto con i medaglioni di pollo e crumble di patate. I medaglioni di pollo sono ripieni, li otteniamo facendo un goloso rotolo di fettine di pollo. Possiamo anche scegliere un ripieno diverso ma i friarielli, il formaggio e la pancetta ci sembra davvero un’ottima farcia. Non perdete questa ricetta dei medaglioni di pollo con crumble di patate di Antonio Paolino. La ricetta da non perdere come le altre firmate dagli chef di Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Medaglioni di pollo e crumble di patate

Ingredienti per i medaglioni di pollo: 600 g di fette di pollo,10 fette di pancetta tesa, 2 spicchi d’aglio,150 g di friarielli lessi, peperoncino, olio evo,120 g di provola,150 g di brodo vegetale, un rametto di erbe aromatiche

Per il crumble di patate: 300 g di patate lesse, 50 g di formaggio grattugiato, 100 g di amido di mais, 1 tuorlo, sale e pepe

Per completare: 100 g di pomodori gialli in salamoia, 100 g di pomodori rossi in salamoia, 1 spicchio d’aglio, 40 g di olio evo

Preparazione: Disponiamo le fette di pollo sulla carta forno unta con olio, le sovrapponiamo leggermente, copriamo con altra carta forno e battiamo, così abbiamo un rettangolo sottili di carne.

Lessiamo i friarielli e li scoliamo bene, li saltiamo in padella con olio, aglio e peperoncino, saliamo.

Passiamo sulla carne lo spicchio di aglio. Adagiamo sulla carne le fette di pancetta, le fette di scamorza, quindi i friarelli, tritati al coltello e fatti raffreddare. Arrotoliamo ben stretto e chiudiamo nella carta forno, come una caramella. Cuociamo al vapore. Possiamo anche legare il rotolo con lo spago e mettiamo nella teglia senza carta forno, aggiungiamo erbe, sale, pepe, un po’ di olio e brodo, in forno a 140° per circa 40 minuti.

Schiacciamo le patate lesse e aggiungiamo amido di mais, tuorlo, sale, pepe, un filo di olio e formaggio grattugiato.

Al rotolo cotto togliamo la carta o lo spago e tagliamo a fette di 2 cm. Disponiamo sulla teglia e sopra i medaglioni sbricioliamo il composto di patate, i pomodorini e mettiamo in forno a 180° per circa 15 minuti. Facciamo dorare bene le patate.