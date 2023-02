Simone Buzzi, ricetta spiedini saltimbocca alla romana

La ricetta di Simone Buzzi degli spiedini con involtini di saltimbocca alla romana, polpette e prosciutto croccante

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno gli spiedini di saltimbocca di Simone Buzzi. E’ la ricetta super golosa del 15 febbraio 2023, un secondo piatto completo davvero speciale, da provare. Simone Buzzi ci mostra la ricetta dei saltimbocca ma li rende involtini che poi inserisce negli stecchi e così abbiamo gli spiedini. Polpette, involtini di saltimbocca, prosciutto croccante e un contorno di cicoria saltata in padella, che meraviglia questa ricetta E’ sempre mezzogiorno. E’ di certo una buzzicata ma non è poi così esagerata, è una ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta per i veri golosi. Ecco un bel secondo piatto da far provare a tutti. Non perdete le altre ricette su Rai 1 con Antonella Clerici.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – spiedini di saltimbocca di Simone Buzzi

Ingredienti per gli involtini di saltimbocca: 12 fettine di vitello, 16 fette di prosciutto crudo, 100 g di burro chiarificato, 150 g di farina 00, 300 ml di vino bianco, salvia fresca

Per le polpette di saltimbocca: 250 g di macinato di vitello, 5 fette di prosciutto crudo, 80 g di formaggio grattugiato, 15 g di salvia secca, 100 g di burro chiarificato, 2 spicchi d’aglio, peperoncino fresco

Per il contorno: 500 g di cicoria, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino fresco

Preparazione: per le polpette lavoriamo il macinato di carne, con la salvia tritata, il formaggio grattugiato, il prosciutto che abbiamo reso ben dorato in padella e tritato al coltello. Otteniamo delle polpette grandi come noci che passiamo nella farina e poi friggiamo nel burro chiarificato.

Sulle fettine di vitello disponiamo le fette di prosciutto crudo, salvia fresca, arrotoliamo e abbiamo l’involtino che passiamo nella farina e cuociamo in padella con il burro.

In padella facciamo rosolare le 4 fette di prosciutto crudo rimaste, le facciamo solo rosolare, non devono diventare croccanti.

La cicoria lessata la saltiamo in padella con olio, aglio, peperoncino e saliamo.

Usiamo gli stecchi da spiedino e inseriamo un involtino, un pezzetto di prosciutto rosolato, una polpetta e poi ancora prosciutto e involtino. Disponiamo tutti gli spiedini completi sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno 15 minuti a 180°.