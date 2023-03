Arrotolato di tacchino agli asparagi ricetta di Fabio Potenzano

La ricetta di Fabio Potenziano dell'arrotolato di tacchino agli asparagi da E' sempre mezzogiorno

La ricetta di Fabio Potenzano dell’arrotolato di tacchino è un secondo piatto facile da preparare, gustoso e di grande effetto. Un ripieno di asparagi, pomodori secchi, e altro, non dimentichiamo finocchietto selvatico, timo e gli altri consigli dello chef. Aggiungiamo la ricetta del rotolo di tacchino alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno. Il contorno può essere colorato, come in questo caso con carotine e piselli ma possiamo anche pensare alle patate, all’insalata. Non perdete questa e le altre ricette per il pranzo o la cena. Questo piatto può essere perfetto anche per Pasqua. Ecco come Fabio Potenzano prepara il suo ripieno per l’arrotolato di tacchino agli asparagi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fabio Potenzano – Arrotolato di tacchino agli asparagi

Ingredienti: 700 g di fesa di tacchino intera, 1 cipollotto grande, 1 mazzo di asparagi verdi, 4 pomodori secchi, 1 ciuffo di finocchietto selvatico, 120 ml di panna fresca, Un rametto di timo fresco, 200 ml di vino bianco, 500 ml di brodo di carne, Olio evo, sale e pepe

Per i piselli in umido: 2 cipollotti medi, Brodo vegetale, 200 g di piselli, una noce di burro

Per completare: Carote baby, Olio evo, 1 spicchio d’aglio, Cerfoglio

Preparazione: tritiamo il cipollotto e lo facciamo andare in padella con una noce di burro, aggiungiamo poi i piselli e facciamo cuocere qualche minuto. Portiamo a cottura aggiungendo il brodo caldo.

Per il ripieno in una pentola versiamo un pochino di olio e aggiungiamo altro cipollotto tritato, aggiungiamo i pomodori secchi tritati e facciamo andare punto poi aggiungiamo gli asparagi a tocchetti, un poco di brodo e facciamo cuocer. Lasciamo poi raffreddare.

Frulliamo gli scarti del tacchino con panna sale pepe, poi aggiungiamo il ripieno di asparagi e mescoliamo il tutto.

La fesa di tacchino la apriamo a libro la battiamo con il batticarne, saliamo. Al centro della carne disponiamo il ripieno, arrotoliamo e leghiamo con lo spago. In padella scaldiamo un filo di olio e facciamo rosolare la carne su tutti i lati, solo dopo sfumiamo con il vino. Versiamo abbondante brodo caldo, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere 30 minuti circa.

Le carote le cuociamo al vapore e poi le ripassiamo in padella con olio e aglio. Tagliamo il tacchino a fette e serviamo con piselli e carote.