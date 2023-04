Simone Buzzi, la ricetta delle girelle di zucchine e melanzane: Rock&Rolls di zucchine

La golosa ricetta delle girelle di zucchine di Simone Buzzi per E' sempre mezzogiorno

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno la ricetta delle girelle di zucchine e melanzane ripiene. E’ la golosissima ricetta del 17 Aprile 2023 di Simone Buzzi, è la ricetta delle rock&rolls di zucchine, una vera delizia da provare subito. Iniziano anche a E’ sempre mezzogiorno i suggerimenti sul come cucinare in modo nuovo sia le zucchine che le melanzane Di certo anche questa ricetta di Simone Buzzi è da provare perché stupirà tutti. Le girelle di zucchine ripiene sono anche molto semplici da preparare ma occorre un po’ di tempo e pazienza perché bisogna prima far marinare le zucchine e le melanzane e poi cuocere le prime sulla griglia e le seconde nell’olio bollente. Ecco come si preparano le girelle di zucchine.

Ricette Simone Buzzi E’ sempre mezzogiorno – Rock&Rolls di zucchine

Ingredienti: 200 g di mozzarella, 5 zucchine grandi, 5 melanzane lunghe, 1 carota, 1 costa sedano, 1 cipolla bianca, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco, 350 g di carne macinata pollo e tacchino misto, 250 g di pomodoro in polpa, 50 g di pangrattato, 100 g di formaggio grattugiato, 1/2 bicchiere di vino rosso, ½ l di olio di arachidi, sale e pepe, olio evo

Per la fonduta: 150 gr di groviera, 150 ml di panna, 50 g di asparagi verdi

Preparazione: prepariamo il trito di sedano, carota e cipolla, ovviamente con uno spicchio d’aglio e un pochino di olio, facciamo soffriggere. Aggiungiamo il macinato di carne di pollo e tacchino e facciamo andare, solo quando la carne è rosolata aggiungiamo il vino, sfumiamo e poi aggiungiamo il pomodoro. Facciamo cuocere per almeno un’ora, il sugo si deve restringere.

Tagliamo a fette e le zucchine per la lunghezza, ci servono molto sottili, saliamo e lasciamo da parte una fetta sull’altra per tutta la notte. Il giorno successivo le grigliamo. Facciamo lo stesso con le melanzane che però dobbiamo friggere in olio profondo.

Prepariamo adesso la fonduta e quindi scaldiamo la panna con il groviera a pezzetti, facciamo sciogliere mescolando virgola non portiamo mai a bollore.

In padella scaldiamo un pochino di olio con aglio e peperoncino, aggiungiamo il pane grattugiato e facciamo tostare mescolando di continuo.

Sulle fette di zucchine grigliate mettiamo un po’ di sugo, mozzarella tritata e poi su ognuna anche una fetta di melanzana fritta. Adesso possiamo arrotolare formando le girelle.

Versiamo nella teglia un po’ di fonduta e adagiamo le girelle di zucchine e melanzane, copriamo con il resto della fonduta, con il pane grattugiato tostato e il formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 ° per 20 minuti.