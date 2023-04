Ricette Simone Buzzi, lumaconi ripieni di carciofi

Un gustoso primo piatto di Simone Buzzi, i lumaconi ripieni di carciofi, la ricetta E' sempre mezzogiorno

Quando nella cucina di E’ sempre mezzogiorno arriva Simone Buzzi c’è sempre tanta allegria ma ci sono anche delle golose ricette come questa dei lumaconi ripieni di carciofi. E’ un primo piatto davvero delizioso ma anche semplice da preparare. Simone Buzzi per la ricetta del 14 aprile 2023 di E’ sempre mezzogiorno consiglia i lumaconi, per il ripieno preferisce ricotta e salsiccia ma aggiunge alla classica besciamella la purea di carciofi, inoltre, completa il tutto con pancetta, scamorza, basilico, pecorino, scorza di limone. Non ci resta che scoprire l’intera ricetta dei lumaconi ripieni di carciofi. Non perdete le altre ricette di Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai Uno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Simone Buzzi – Lumaconi ripieni di carciofi

Ingredienti: 500 g di lumaconi, 4 carciofi, 4 salsicce, 250 g di ricotta, 200 g di scamorza a fettine, 150 g di pecorino, 100 g pancetta, Basilico fresco, 50 g burro, 1 limone, 2 spicchi d’aglio, Sale e pepe, Olio evo

Per la besciamella: 500 ml latte, 250 g farina 00, 50 g burro, noce moscata – 1 carciofo frullato

Preparazione: invece dei soliti conchiglioni Simone Buzzi sceglie i lumaconi, facciamo cuocere la pasta in acqua bollente salata per soli quattro minuti, scoliamo e facciamo raffreddare magari aggiungendo un filino di olio.

Puliamo bene i carciofi e li tagliamo a fette sottili. In padella facciamo soffriggere olio e aglio e aggiungiamo i carciofi, facciamo ben cuocere e poi ne frulliamo ¼.

A parte mescoliamo la salsiccia sgranata e cruda con la ricotta, versiamo il mix nella sacca da pasticcere.

Adesso passiamo alla besciamella e nella pentola facciamo sciogliere il burro e poi aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo dorare. Aggiungiamo adesso il latte, sale, pepe e la noce moscata. Continuiamo a mescolare fino a fare addensare, cuociamo sempre a fiamma bassa. Togliamo la besciamella dal fuoco e aggiungiamo anche la purea di carciofo.

Adesso farciamo i lumaconi con il ripieno di salsiccia e ricotta. Nella teglia versiamo abbondante besciamella e disponiamo i lumaconi ripieni. versiamo sui conchiglioni i carciofi cotti in padella, la pancetta tagliata a dadini, le fette di scamorza e altra besciamella. Completiamo con il formaggio grattugiato e mettiamo in forno a 180° per 25 minuti. Adesso completiamo davvero con foglie di basilico fresco e scorza di limone grattugiata.