Bocconcini di salmone in crosta di taggiasche e riso nero di Gian Piero Fava, la ricetta da non perdere

Bocconcini di salmone in crosta di taggiasche e riso nero di Gian Piero Fava, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 9 maggio 2023. Un secondo piatto ricco perché può essere un piatto unico perfetto sempre, soprattutto in primavera e in estate. Anche questa volta con questa gustosa e salutare ricetta Gian Piero Fava ci delizia e ci sorprende. Salmone, riso nero, piselli, olive ma in più ci sono altri ingredienti che stupiscono. Non perdete la ricetta per fare il pesto di rucola, altra ricetta deliziosa di Gian Piero Fava per le nuove ricette di maggio E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si preparano questi bocconcini di salmone in crosta di olive taggiasche con riso nero e pesto di rucola.

Bocconcini di salmone in crosta di taggiasche e riso nero – ricetta Gian Piero Fava

Ingredienti per i bocconcini di salmone: 150 g di riso nero, 400 g di salmone, 150 g di piselli, 200 g di olive taggiasche, 1 albume, 1 lime, 3 fette di ananas, 1 cucchiaino di miele, timo, germogli rossi

Per il pesto di rucola: 2 mazzetti di rucola, 50 g di anacardi non salati, 50 g di pecorino grattugiato, 1 spicchio d’aglio, ghiaccio

Preparazione: tritiamo il cipollotto e lo facciamo soffriggere in padella con un pochino di olio d’oliva, aggiungiamo poi i piselli che abbiamo già lessato. Aggiungiamo anche il riso nero che abbiamo già lessato, facciamo insaporire il tutto e solo dopo sfumiamo con il succo di lime. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata del lime.

Dobbiamo però essiccare le olive denocciolate, lo facciamo in forno a 80 ° per tre ore. Poi frulliamo le olive e abbiamo la polvere che possiamo utilizzare anche in altre ricette.

Abbiamo i nostri bocconcini di salmone e li cuociamo in padella con un filo di olio con la pelle rivolta verso la padella, si deve dorare solo la pelle, quindi il pesce non deve cuocere molto, Deve in parte restare crudo.

Sbattiamo l’albume e spennelliamo la superficie del salmone, passiamo adesso la parte del pesce senza pelle nella polvere di olive. Completiamo la cottura in forno a 160 ° per massimo 10 minuti.

Tagliamo l’ananas a fette e rosoliamo in padella con un pochino di olio, timo e miele, facciamo dorare su entrambi i lati.

Passiamo al pesto e frulliamo gli anacardi con il pecorino grattugiato, un bel po’ di olio, se vogliamo anche l’aglio ed infine un cubetto di ghiaccio. Aggiungiamo poi la rucola e frulliamo ancora. Se necessario aggiungiamo altro olio e un cubetto di ghiaccio.

Adesso possiamo servire il salmone su una base di riso e piselli aggiungendo anche l’ananas caramellata e del pesto di rucola.