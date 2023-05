Rotolo di frittata con fagiolini e culatello, ricetta dei gemelli Billi

Che goloso il rotolo di frittata ripieno di formaggio, fagiolini e culatello dei gemelli Billi

Buonissimo e molto carino da vedere e servire il rotolo di frittata con fagiolini e culatello, la ricetta dei gemelli Billi. La frittata è cotta al forno, il ripieno è davvero semplice, vanno cotti solo i fagiolini. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta dei bravissimi fratelli che non fanno mai mancare sorrisi e risate nella cucina di Antonella Clerici. La frittata al forno diventa un rotolo ripieno di formaggio spalmabile a cui aggiungiamo ciò che preferiamo. Da non perdere anche la preparazione del crumble, davvero ottimo e non solo da aggiungere a questo piatto. Ecco la ricetta dei gemelli Billi.

Ricette E’ sempre mezzogiorno rotolo di frittata – Ricette gemelli Billi

Ingredienti: per la frittata: 8 uova, 50 g di formaggio grattugiato

Per il ripieno: 150 g di culatello a fette, 250 g di formaggio fresco spalmabile, 200 g di fagiolini, olio evo, sale e pepe

Per il crumble di formaggio: 25 g di formaggio grattugiato, 60 g di burro morbido, 15 g di zucchero, 60 g di farina 00, 45 g di farina di mandorle

Per completare: 250 g di pomodori datterini colorati, erbe aromatiche miste

Preparazione: sbattiamo le uova con sale, pepe e formaggio grattugiato. Versiamo nella placca del forno foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 180° per 15 minuti, togliamo dal forno e facciamo raffreddare.

Per il crumble lavoriamo il burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungiamo il formaggio grattugiato, la farina, sia 00 che di mandorle, lavoriamo con la punta delle dita e otteniamo un composto di briciole. Versiamo sulla teglia foderata con la carta forno e cuociamo 10 minuti a 165°.

Sulla frittata versiamo il formaggio e spalmiamo, aggiungiamo le fette di culatello e i fagiolini lessi. Arrotoliamo il tutto ben stretto e chiudiamo il rotolo nella carta forno, otteniamo la classica caramella. Avvolgiamo anche nella pellicola e mettiamo in frigo qualche ora. Poi togliamo la carta e tagliamo a fette. Serviamo ogni fetta con sopra i datterini tagliati e conditi con sale, olio ed erbe tritate, anche il crumble.