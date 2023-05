Pollo ai peperoni con purè di patate, la ricetta di Gian Piero Fava

Ottimo secondo piatto la ricetta del pollo ai peperoni di Gian Piero Fava da E' sempre mezzogiorno

Un’altra ricetta di Gian Piero Fava, è la ricetta del pollo ai peperoni con contorno di ciuffi di purè di patate. E’ la ricetta di oggi 19 maggio 2023 suggerita nella cucina di Antonella Clerici. Aggiungiamo anche questa ricetta del pollo ai peperoni alle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno da preparare quando abbiamo in casa gli ingredienti giusti. I peperoni d’estate sono una vera delizia, rossi, gialli, fanno benissimo se non abbiamo particolari problemi. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici e i suoi chef in cucina dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Ecco come si prepara un ottimo pollo ai peperoni con purè di patate.

Pollo ai peperoni di Gian Piero Fava – Ricetta E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 4 fusi di pollo, 4 supreme di pollo, 2 cipollotti, 2 peperoni gialli, 2 peperoni rossi, 7 pomodori ramati, 350 g passata di pomodoro, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, 1 mazzetto di erbe miste

1,2 kg patate, 250 ml latte, 125 g burro, 60 g formaggio grattugiato, 1 limone, salvia e timo, sale e pepe, olio evo

Preparazione: mettiamo i pezzi di pollo in una ciotola e condiamo con uno spicchio di aglio, olio, le erbe aromatiche, copriamo e mettiamo in frigo per tutta la notte. Se invece lasciamo il pollo a temperatura ambiente lo mariniano per massimo un’ora e mezza.

Versiamo nella padella un filo d’olio e aggiungiamo i pezzi di pollo marinati che adagiamo dalla parte della pelle, facciamo rosolare.

In una pentola versiamo un po’ di olio con i cipollotti tagliati a fette sottili, il peperoncino tritato e aggiungiamo anche i peperoni rossi e gialli che abbiamo già tagliato a pezzi. Facciamo insaporire e poi aggiungiamo il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro e i filetti di pomodoro senza pelle e semi. Facciamo cuocere il tutto 15 minuti minimo e solo dopo aggiungiamo i pezzi di pollo rosolati. copriamo la pentola con la carta forno ma facciamo un buco al centro e poi adagiamo sopra il coperchio. Facciamo cuocere per circa 25 minuti e poi togliamo il coperchio e facciamo cuocere per altri 25 minuti.

Serviamo il pollo ben caldo con il purè di patate che prepariamo nel modo più classico, schiacciamo le patate lessate e aggiungiamo il latte, mettiamo sul fuoco mescoliamo e aggiungiamo anche il burro, sale e pepe. Possiamo servire il purè di patate a ciuffi completando con il formaggio grattugiato.