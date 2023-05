Caserecce con carciofi, patate, guanciale, la ricetta di Davide Nanni da E' sempre mezzogiorno

Un primo piatto ottimo le caserecce dei ricordi, la ricetta di Davide Nanni dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 17 maggio 2023. Un gustoso piatto di pasta con carciofi, patate, guanciale e poi ingredienti segreti da scoprire subito con la ricetta di Davide Nanni. La ricetta è semplice ma per fare le caserecce dei ricordi di Davide Nanni dobbiamo seguire vari passaggi. Possiamo scegliere anche un altro formato di pasta e non solo le caserecce. E’ un piatto perfetto in questo periodo, non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal lunedì al venerdì su Rai 1 poco prima delle 12.

Ricette E’ sempre mezzogiorno di Davide Nanni – Caserecce dei ricordi

Ingredienti: 480 g di caserecce, 4 patate, 3 fette di guanciale, 2 carciofi, 2 spicchi d’aglio, 1 rametto di menta, ½ bicchiere di vino bianco, 500 ml di Montepulciano d’Abruzzo, 1 scalogno, burro, 1 cucchiaio di amido di mais, 70 g zucchero di canna, 200 g di provolone piccante, 1 rametto di rosmarino, olio evo, sale

Preparazione: iniziamo pulendo i carciofi, togliamo ovviamente tutta la parte dura e tagliamo a fettine sottili la parte tenera che saltiamo in padella con un po’ di olio e l’aglio, saliamo e aggiungiamo la menta, sfumiamo col vino e solo dopo aggiungiamo un po’ di acqua per far cuocere bene i carciofi. Copriamo durante la cottura.

Tagliamo il guanciale a listarelle e lo facciamo rosolare in padella, poi aggiungiamo le patate crude che abbiamo già tagliato, anche questi a listarelle. Facciamo rosolare qualche minuto e poi aggiungiamo nella padella l’acqua che coprirà il tutto, facciamo cuocere. Poi frulliamo il tutto con il mixer a immersione, se c’è ancora acqua la eliminiamo prima di frullare.

Nella pentola facciamo rosolare lo scalogno tritato con un po’ di burro, poi aggiungiamo lo zucchero di canna, l’amido di mais e il vino rosso. Portiamo a bollore e facciamo andare per circa 20 minuti mescolando ogni tanto.

Cuociamo la pasta e la scoliamo al dente, la saltiamo in padella con i carciofi, aggiungiamo la parte frullata, facciamo insaporire e completiamo con il provolone grattugiato. in ogni piatto completiamo con qualche goccia di salsetta al vino rosso.