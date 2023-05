Suprema di pollo con insalata orientale, la ricetta di Antonio Paolino

La ricetta della suprema di pollo di Antonio Paolino con insalata orientale. Ottima idea E' sempre mezzogiorno

Un’altra ottima ricetta di Antonio Paolino per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della suprema di pollo con insalata orientale. Un piatto completo oggi 22 maggio 2023 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, Antonio Paolino prepara il pollo prima fritto e poi nel forno. Possiamo scegliere vari pezzi di pollo o di tacchino, l’importante è far cuocere bene la carne. Antonio Paolino oggi ha suggerito la doppia cottura, prima fritto e poi in forno ma se vogliamo un piatto più leggero, anche se meno gustoso, va bene anche la cottura totale in forno. Ecco la ricetta del pollo E’ sempre mezzogiorno con il riso orientale. Appuntamento a domani con le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Antonio Paolino – Suprema di pollo con insalata orientale

Ingredienti per le supreme di pollo: 4 supreme di pollo, 150 g di yogurt bianco, un cucchiaino di paprika dolce. succo e buccia di un lime, 30 g di salsa di soia

Per la panatura: 5 uova intere, 350 g di nachos, 500 g di olio di semi di arachidi

Per l’insalata all’orientale: 300 g di riso basmati,150 g di germogli di soia, 2 carote, un cipollotto, 100 g di peperoncini verdi, 200 g di edamame cotti, 30 g di salsa di soia, basilico, Menta e Erba cipollina, sale e pepe

Per la salsa allo yogurt: 200 g di yogurt magro, 5 fili di erba cipollina, succo di un lime, olio evo

Preparazione: mettiamo il pollo nella ciotola e mariniamo con yogurt, paprika dolce, salsa di soia ma se non piace sostituiamo con il sale, poi succo e buccia di lime. Copriamo e mettiamo 1 ora in frigo a marinare.

Togliamo la pelle del pollo, asciughiamo con carta da cucina.

Tritiamo i nachos in modo grossolano. Laviamo il riso basmati, va bene anche il ribe. Cuociamo il riso in acqua bollente e salata.

Battiamo le uova con sale e pepe. Passiamo il pollo, va bene anche il tacchino, vanno bene anche i bocconcini di pollo, le cosce, dicevamo passiamo nelle uova e poi nella panatura di nachos. Friggiamo nella padella con abbondante olio ben caldo. Facciamo dorare sui due lati e scoliamo su carta da cucina. La carne non sarà di certo cotta.

Tagliamo la cipolla a julienne e facciamo soffriggere nella wok con un po’ di olio. Tagliamo anche le carote a dadini, aggiungiamo in padella. Aggiungiamo anche i peperoncini verdi tagliati rondelle e anche i fagioli di soia e i germogli di soia, facciamo andare, sale, pepe. Altri due minuti di cottura a fiamma alta. Aggiungiamo anche il riso cotto e facciamo insaporire velocemente.

Mettiamo il pollo fritto in forno per 20 minuti a 120°. Serviamo il pollo tagliato a fette, scaloppato, sul riso già pronto. Completiamo con lo yogurt magro o greco completato con erba cipollina. Foglie di basilico fresco e buon appetito.