Oroscopo delle coppie per l’estate 2019 di Antonio Capitani da Io e Te

L’estate è ormai arrivata e dopo avervi svelato le mete estive perfette per ogni segno zodiacale, passiamo a parlare di coppie. Antonio Capitani è stato ospite al programma di Rai 1 Io e Te. Ed è proprio nel corso della puntata del 18 giugno 2019 del programma di Diaco, che Capitani ha svelato l’oroscopo dell’estate 2019 ma non solo. Si è anche parlato di coppie. Quali saranno i segni zodiacali che faranno scintille durante la bella stagione? Quali saranno le coppie perfette di questa estate 2019? Continuate pure a leggere per scoprirlo.

Oroscopo: ecco quali saranno le coppie perfette dell’estate 2019 secondo Antonio Capitani

Vediamo adesso, più da vicino, le coppie segno per segno. Quali saranno quelle più belle e unite di quest’estate 2019?

Sagittario e Ariete : partiamo da due segni di fuoco visto che faranno scintille anche quest’estate. Sarà passione.

: partiamo da due segni di fuoco visto che faranno scintille anche quest’estate. Sarà passione. Pesci e Scorpione : la coppia perfetta. Questi due segni zodiacali sono molto passionali. Anche per loro sarà una estate bollente.

: la coppia perfetta. Questi due segni zodiacali sono molto passionali. Anche per loro sarà una estate bollente. Leone e Sagittario : se andranno in vacanza durante questi mesi, partiranno single ma torneranno in coppia. La loro estate sarà caratterizzata da amore ma anche da tante risate e divertimento.

: se andranno in vacanza durante questi mesi, partiranno single ma torneranno in coppia. La loro estate sarà caratterizzata da amore ma anche da tante risate e divertimento. Gemelli e Leone : questi due segni zodiacali sanno sicuramente che cos’è l’intesa. Il loro rapporto per questa estate sarà fatto proprio di questo.

: questi due segni zodiacali sanno sicuramente che cos’è l’intesa. Il loro rapporto per questa estate sarà fatto proprio di questo. Bilancia e Toro : giocano facile. Motivo? Venere, il pianeta dell’amore. Per loro questa estate 2019 sarà ricca di passione e affetto. Saranno, indubbiamente, una delle coppie perfette di questa bella stagione.

: giocano facile. Motivo? Venere, il pianeta dell’amore. Per loro questa estate 2019 sarà ricca di passione e affetto. Saranno, indubbiamente, una delle coppie perfette di questa bella stagione. Vergine e Toro : sicuramente una delle coppie modello per l’oroscopo. Anche per loro si prevede una estate magica e di fuoco. Il loro rapporto sarà comunque caratterizzato dalla somiglianza tra i due segni che renderà tutto affine e perfetto.

: sicuramente una delle coppie modello per l’oroscopo. Anche per loro si prevede una estate magica e di fuoco. Il loro rapporto sarà comunque caratterizzato dalla somiglianza tra i due segni che renderà tutto affine e perfetto. Ariete e Leone: qui si prevedono scintille. Una estate 2019 ricca di passione ma anche di buona sorte e belle sorprese. Ne sveliamo una sola? Allora diamo soltanto un indizio: attenzione alla cicogna!

L’oroscopo estivo di Antonio Capitani: come sarà la tua estate con il tuo partner?

Adesso che avete scoperto quali saranno le coppie perfette per questa estate 2019, secondo Antonio Capitani, vi chiediamo: come è iniziata per te e il tuo partner questa bella stagione?