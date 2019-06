A Vieni da me l’oroscopo per le mete dell’estate di Simon & the stars

Oggi 14 giugno è andata in onda l’ultima puntata di Vieni da me con la conduzione di Caterina Balivo prima della pausa estiva. E proprio a proposito di estate, Simon & the stars ha voluto svelare l’oroscopo della bella stagione 2019 indicando anche, per ogni segno zodiacale, quale meta raggiungere in questa estate. Andiamo a vedere tutti i segni e le destinazioni di Simon & the stars.

Simon & the stars: oroscopo e destinazioni estive per ogni segno zodiacale a Vieni da me

Vi elenchiamo, di seguito, l’oroscopo e le mete estive per ogni segno zodiacale secondo Simon & the stars.

Ariete : è Zanzibar la meta per l’estate 2019 per evitare di annoiarsi in un luogo di mare e di movida in una stagione che si prevede ricca di incontri per l’Ariete.

: è la meta per l’estate 2019 per evitare di annoiarsi in un luogo di mare e di movida in una stagione che si prevede ricca di incontri per l’Ariete. Toro : destinazione Tibet per rigenerarsi e riflettere in vista della stagione successiva.

: destinazione per rigenerarsi e riflettere in vista della stagione successiva. Gemelli : per i Gemelli la giusta meta per l’estate 2019 è Marrakech .

: per i Gemelli la giusta meta per l’estate 2019 è . Cancro : destinazione Havana . Luogo da un certo punto di vista nostalgico, proprio come chi è nato sotto questo segno, senza però la paura di fare nuova esperienze e vedere nuove cose.

: destinazione . Luogo da un certo punto di vista nostalgico, proprio come chi è nato sotto questo segno, senza però la paura di fare nuova esperienze e vedere nuove cose. Leone : per loro la meta perfetta è Machu Pichu . Il leone deve pensare in grande soprattutto in vista dell’arrivo della nuova stagione autunnale.

: per loro la meta perfetta è . Il leone deve pensare in grande soprattutto in vista dell’arrivo della nuova stagione autunnale. Vergine : destinazione Polinesia per ricaricare le energie lontano da tutti, dove gli smartphone non prendono.

: destinazione per ricaricare le energie lontano da tutti, dove gli smartphone non prendono. Bilancia : è tempo di volare in Giappone per organizzare la propria mente.

: è tempo di volare in per organizzare la propria mente. Scorpione : la meta per l’estate 2019 è l’ Islanda , una vacanza perfetta per i nati sotto questo segno.

: la meta per l’estate 2019 è l’ , una vacanza perfetta per i nati sotto questo segno. Sagittario : qui abbiamo più scelta. Gli Stati Uniti D’America oppure la Basilicata coast to coast . Cosa sceglierà il sagittario per questa estate 2019?

: qui abbiamo più scelta. Gli oppure la . Cosa sceglierà il sagittario per questa estate 2019? Capricorno : i nati sotto questo segno amano le imprese e la loro destinazione perfetta per la bella stagione è la Grande Muraglia Cinese .

: i nati sotto questo segno amano le imprese e la loro destinazione perfetta per la bella stagione è la . Acquario : la meta è la Nuova Zelanda per dare una svolta e cambiare la vita.

: la meta è la per dare una svolta e cambiare la vita. Pesci: la destinazione per l’estate 2019 è la Sicilia per godere del bel mare ma anche della cultura.

L’oroscopo estivo di Simon & the stars: qual è la tua destinazione?

Adesso che avete scoperto la destinazione perfetta per questa estate 2019, seguirete il consiglio di Simon & the stars? Dove andrete in vacanza?