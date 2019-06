Nell’ultima puntata di Vieni da me la frecciata a Pamela Prati non poteva mancare

Ultima puntata di Vieni da me il 14 giugno 2019 e saluti di Caterina Balivo che ha augurato a tutto il suo pubblico una meravigliosa estate. Non sappiamo ancora se la conduttrice tornerà nella prossima stagione della rete con una nuova edizione di Vieni da me ma sicuramente ha chiuso questa all’insegna del sorriso. E anche di una frecciata lanciata a Pamela Prati. Anzi, un paio. La Balivo infatti, ha avuto ospite oggi Roberta Giarrusso che tra due giorni sposa il suo Riccardo. E parlando con lei ha commentato: “Ebbene si perchè in Italia la sposa vera c’è Roberta si sposa”. Una frase chiaramente indirizzata a Pamela Prati che, tra gli altri programmi, è anche stata ospite di Vieni da me. In quella occasione aveva mostrato a Caterina Balivo i regali che Sebastian e Rebecca ( i due bambini in affido che non sono mai esistiti) le avevano fatto per il suo compleanno. La Balivo, insieme a Pamela aveva poi mostrato delle tazza con i nomi dei rappresentati della nuova famiglia della Prati. Una intervista che, nel corso degli ultimi mesi ha fatto il giro di tutte le tv, ogni qualvolta si parlasse di quella che per tutti è diventata la soap Pratiful.

VIENI DA ME CHIUDE CON UN VIDEO DI QUESTA STAGIONE E UNA FRECCIATA A PAMELA PRATI

Chiaramente quindi nel best di questa edizione, non poteva mancare anche un frame dedicato a Pamela Prati. Tra le varie cose da ricordare quindi, anche l’intervista alla show girl. “Ci abbiamo creduto” è stata la scritta apparsa in sovra impressione mentre si mostrava un pezzo dell’intervista fatta a Pamela da Caterina. E nello stesso tempo il volto della Balivo non proprio sorridente. Insomma ci avevamo tutti creduto forse all’inizio, forse proprio quando la Prati n quel salotto aveva parlato della sua famiglia, dei suoi due figli, della voglia di essere moglie e mamma.

E per questa stagione il caso mediatico dell’anno lo abbiamo avuto. Adesso tutti al mare!