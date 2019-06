Maturità il tema sul Generale dalla Chiesa: arriva il commento di Rita

Tra le tracce della prima prova della maturità 2019, oggi, gli studenti hanno anche potuto scegliere di svolgere un tema di attualità dedicato alla memoria del Generale dalla Chiesa, un uomo che per servire lo stato e combattere contro la mafia, ha dato la sua vita. Non poteva quindi mancare un commento di Rita dalla Chiesa che, ha raccontato all’Adnkronos le emozioni provate dopo aver letto della traccia, questa mattina. “Sono molto orgogliosa, questo è un bel segnale” le prime parole di Rita dalla Chiesa dopo la pubblicazione on line delle tracce che gli studenti stanno affrontando questa mattina nella prima prova della maturità 2019. La scrittrice ha poi condiviso sui social anche tutti i pensieri che sono arrivati da parte di gente comune, e amici vip, che ha apprezzato la scelta del ministero.

RITA DALLA CHIESA COMMENTA LA SCELTA DEL MINISTERO: UN TEMA IN OMAGGIO DEL GENERALE

Ai ragazzi che stanno affrontando la maturità 2019, è stato chiesto di riflettere sulle figure del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, martire di Stato ucciso dalla mafia con la moglie Emanuela Setti Carraro, e papà della giornalista e conduttrice televisiva italiana.

“Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti” ha detto Rita dalla Chiesa ai giornalisti dell’Adnkronos che hanno accolto le sue prime emozioni dopo questa notizia.

“È orgoglio puro – aggiunge Rita Dalla Chiesa – ed è un bel segnale anche per tutto il lavoro che stanno facendo gli insegnanti nelle scuole, in particolare in Sicilia, su mio padre ed il suo lavoro. Oggi i ragazzi sanno chi è, ne parlano a scuola ed in famiglia: è un pezzo di storia d’Italia, è il mio cuore. Ribadisco, sono veramente orgogliosa di questa scelta“. La conduttrice ha anche rivelato che adesso dirà subito al suo nipotino di 11 anni che conosce la storia del bis nonno, quello che è successo oggi.

