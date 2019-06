Maturità prima prova 2019, le tracce in diretta live: dall’analisi del testo ai temi

Si parte. Il 19 giugno 2019 migliaia di studenti affrontano una delle prime prove più impegnative della loro vita, quella degli esami di maturità. Oggi si inizia, come da tradizione , con la prova di italiano. Grande attesa tra gli studenti per le tracce scelte dal ministero per ma maturità 2019. Noi come sempre seguiremo in diretta questa prima prova provando a raccontarvi quello che succede in aula. Sono le 8 e ormai tra pochissimi minuti la prima prova dovrebbe avere inizio. Grandi novità per i maturandi in questa prima prova della maturità 2019: potranno infatti scegliere tra l’analisi del testo e due temi, uno di attualità e uno argomentativo.

Facciamo ovviamente un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che attendono con ansia il momento dell’apertura del plico che contiene le tracce scelte per la maturità 2019.

MATURITA’ 2019 IN DIRETTA LIVE I TITOLI DEI TEMI E DELLE TRACCE DELLA PRIMA PROVA

8,40: sarebbe Il porto sepolto di Ungaretti una delle tracce di questa maturità ; Corrado Stajano e “Eredità del Novecento“. E anche Leonardo Sciascia da “Il giorno della civetta”. Il romanzo racconta la storia di alcuni omicidi commessi dalla mafia e della lotta del comandante dei Carabinieri Bellodi per scoprire la verità ed arrestare i colpevoli. Nel 1968 il regista Damiano Damiani ha tratto un film da questo romanzo.

La poesia “Il porto sepolto” è la prima della raccolta omonima, pubblicata per la prima volta in maniera autonoma da Giuseppe Ungaretti nel 1916 e poi confluita nella raccolta L’Allegria (1942). Il poeta stesso ha spiegato più volte nei suoi scritti il senso del titolo di questa raccolta: da ragazzo conobbe dei giovani ingegneri francesi che gli parlarono di un porto sommerso esistente ad Alessandria d’Egitto, città natale dell’autore, già prima dell’età tolemaica.

ore 8,31 arriva il messaggio del ministero

È on line la chiave del Ministero per l'apertura del plico telematico della #primaprova scritta.#Maturità2019 pic.twitter.com/438dlAUjjo — Miur Social (@MiurSocial) June 19, 2019

Oltre 500 mila gli studenti che affronteranno oggi la prima prova della maturità 2019.

“La maturità è un momento importante di formazione e di passaggio per i ragazzi e segna la voglia di guardare al futuro con altri occhi. Sotto il profilo economico ci sono delle spese e noi le affrontiamo”, queste le parole del ministro dell‘Istruzione Marco Bussetti intervenuto in diretta a Tgcom24. A conoscere le tracce scelte sono solo due persone, ha rivelato il ministro, per cui sarà impossibile barare. Ma i ragazzi potranno dare il meglio perchè le tracce sono state scelte per offrire loro il modo di esprimersi al meglio.

MATURITA’ 2019 DIRETTA LIVE: ECCO IL TITOLO DELL’ANALISI DEL TESTO

Ed ecco l’autore scelto per la maturità 2019:

UNGARETTI CON IL PORTO SEPOLTO-LEGGI QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

IL GIORNO DELLA CIVETTA DI LEONARDO SCIASCIA-LEGGI QUI QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

MATURITA’ DIRETTA LIVE: ECCO IL TITOLO DEL TEMA DI ATTUALITA’

Ed ecco la traccia scelta per il tema di maturità 2019, tema di attualità:

Per il tema di attualità, ai ragazzi è chiesto di riflettere sulle figure del generale Dalla Chiesa, martire di Stato ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982, e di Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato «Giusto tra le nazioni» per aver salvato numerosi ebrei.

MATURITA’ 2019 IN DIRETTA LIVE: ECCO IL TITOLO DEL TEMA ARGOMENTATIVO

Al suo debutto in questa maturità 2019 il tema argomentativo, ecco il titolo: Tommaso Montanari con Istruzioni per l’uso del futuro.

Le riflessioni di Steven Sloman e Philip Fernbach ne «L’illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli». Questi i tioli scelti per il tema argomentativo, tipologia B, la vera novità della prima prova edizione 2020

Ricordiamo che domani si affronterà la seconda prova mentre a differenza degli altri anni, non ci sarà la terza prova cancellata dall’attuale ministro.