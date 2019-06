Analisi del testo maturità 2019 le tracce: Il porto sepolto di Ungaretti

Poteva andare decisamente peggio agli studenti che oggi affrontano la maturità 2019. E invece tra gli autori scelti dal ministero per la prima prova del 19 giugno 2019 spunta Ungaretti con Il porto sepolto. L’analisi del testo dovrebbe riguardare la singola poesia che porta proprio questo titolo. Si tratta di una poesia che racconta una esperienza personale del poeta. Ungaretti da ragazzo conobbe dei giovani ingegneri francesi che gli parlarono di un porto sommerso esistente ad Alessandria d’Egitto, città natale dell’autore, già prima dell’età tolemaica. Da qui quindi nasce l’ispirazione per la Poesia Il porto sepolto presente nella raccolta L’Allegria . La poesia lo ricordiamo è stata scritta nel 1916. I versi devono riportare alla luce e poi disperdere – cioè, diffondere tra gli uomini – ciò che il poeta ha scoperto nel fondo del porto. La poesia e l’attività del poeta sono il compimento dell’illuminazione inizialeche ha permesso la scoperta del mistero stesso.

In particolare, ai maturandi è stato chiesto di analizzare la poesia Risvegli.

MATURITA’ 2019 LA POESIA RISVEGLI DI UNGARETTI

Ecco il testo della poesia Risvegli

Ogni mio momento

io l’ho vissuto

un’altra volta

in un’epoca fonda

fuori di me Sono lontano colla mia memoria

dietro a quelle vite perse Mi desto in un bagno

di care cose consuete

sorpreso

e raddolcito Rincorro le nuvole

che si sciolgono dolcemente

cogli occhi attenti

e mi rammento

di qualche amico

morto Ma Dio cos’è? E la creatura

atterrita

sbarra gli occhi

e accoglie

gocciole di stelle

e la pianura muta E si sente

riavere.

PARAFRASI POESIA RISVEGLI ANALISI DEL TESTO MATURITA’ 2019

Ho rivissuto un’altra volta ogni momento della mia vita, in un’epoca profonda e lontana da me.

Fatico a ricordare le altre vite vissute e perdute nel passato.

Riaffioro in un bagno di ricordi familiari a me cari e mi sento più tranquillo.

Osservo le nuvole finché non si frantumano lentamente e mi tornano in mente ricordi di amici defunti.

Cos’è Dio?

E la creatura impaurita, con gli occhi spalancati, accoglie con lo sguardo la rugiada cosmica e il cambiamento della pianura.

E si sente rinascere.

ANALISI DEL TESTO RISVEGLI: LE DOMANDE

A che cosa allude il poeta con il termine risvegli?

Il titolo Risvegli sta ad indicare il risveglio della coscienza ed è un qualcosa che si ripete nel tempo, e non è casuale il verso conclusivo che termina con “riavere”, che rafforza il concetto di ripetizione.

Che cosa rappresenta per l’io lirico l’epoca fonda fuori di me dei primi versi?

In questa lirica il poeta sente di aver vissuto altre vite, cioè ricorda che certe cose gli sono già accadute in passato (sensazione della preesistenza), in un’epoca lontana, e vaga in esse, tra sogno e ricordo, alla ricerca di un mistero da rivelare a se stesso e agli altri.

Le figure retoriche presenti nella poesia Risvegli:

Ossimoro = “sorpreso e raddolcito” (vv. 10-11).

Metafora = “rincorro le nuvole” (v. 12).

Analogia = “gocciole di stelle” (v. 23).

Enjambements = vv. 10-11; 16-17; 19-20; 25-26.

MATURITA’ 2019 LE TRACCE, L’ANALISI DEL TESTO: ESCE UNGARETTI CON IL PORTO SEPOLTO

Ecco il testo della poesia

Vi arriva il poeta

e poi torna alla luce con i suoi canti

e li disperde

Di questa poesia

mi resta

quel nulla

d’inesauribile segreto

Si tratta di una poesia semplice, almeno dal punto di vista della parafrasi ma ovviamente se non si hanno conoscenze della poetica dell’autore, non sarà semplice comprenderne il vero significato.

La lirica è composta da versi liberi e molti brevi, inframmezzati da pause frequenti. La protagonista assoluta è la parola “nuda” e la punteggiatura è del tutto assente.

IL PORTO SEPOLTO ANALISI DEL TESTO MATURITA’ 2019: ECCO LA PARAFRASI

Ecco la parafrasi

Il poeta vi discende (nel porto sepolto)

e poi riemerge con le sue poesie

e le diffonde

Di questa poesia

mi rimane

un mistero

insondabile e indicibile

IL PORTO SEPOLTO ANALISI DEL TESTO MATURITA’ 2019: ECCO LA POETICA DI UNGARETTI E IL SIGNIFICATO DELLA POESIA

Che cosa rappresenta quindi il porto sepolto per il poeta? In realtà in ogni uomo c’è un porto sepolto. E’ il nostro animo che ha bisogno di essere scoperto, ognuno di noi ha un porto sepolto che nasconde qualcosa da decifrare. Nel caso di Ungaretti invece, il suo porto sepolto è la poesia.

Il poeta infatti arriva proprio nel porto sepolto perché esso diventa il luogo da cui nasce la poesia, è la fonte di ispirazione per chi scrive. Il poeta ci arriva, torna in superficie con le sue poesie e le disperde tra gli uomini, un po’ come il palombaro che trova dei reperti antichi e li riporta alla luce. Ed è proprio la figura del poeta che è fondamentale per Ungaretti visto che, secondo il punto di vista dell’autore, solo il poeta può compiere questo viaggio per decifrare i misteri. Il poeta entra nel cuore di ognuno di noi e traduce quello che proviamo in poesia.

Per quanto riguarda le annotazioni tecniche, in particolare le figure retoriche, possiamo notare numerosi enjambements, che vengono utilizzati da Ungaretti per rendere il testo ancora più frammentario. Lo stile, la metrica e la sintassi sono quindi ridotte all’essenziale, conta soprattutto l’importanza della parola stessa, messa in evidenza attraverso l’utilizzo di versi molto brevi.

La riflessione sul porto Sepolto è quella di un giovanissima Ungaretti che combatte la prima guerra mondiale in trincea.