Analisi del testo maturità 2019: Il giorno della civetta di Sciascia, riassunto romanzo

Migliaia di studenti oggi potrebbero scegliere nel giorno della prima prova della maturità 2019 l’analisi del testo che riguarda un estratto del romanzo di Leonardo Sciascia Il giorno della civetta. Il romanzo è forse uno dei più famosi dell’autore e si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto. Immaginiamo, visto che tra gli altri temi scelti dal ministero per questa maturità 2019, ci sia una sorta di filo rosso, visto che, tra i temi c’è anche uno che rende omaggio al generale Dalla Chiesa, vittima di mafia. Ed è proprio di un omicidio di mafia che si parla nel romanzo Il giorno della civetta che è tra le tracce della maturità 2019.

Il romanzo, conosciuto in tutto il mondo, ha anche ispirato un film. E’ il 1968 quando Damiano Damiani racconta la storia di Sciascia anche su una pellicola.

MATURITA’ 2019 ANALISI DEL TESTO IL GIORNO DELLA CIVETTA DI SCIASCIA

E’ stato lo stesso Leonardo Sciascia a raccontare a che cosa si è ispirato per scrivere il suo romanzo: un fatto di cronaca realmente accaduto, l’omicidio del sindacalista Accursio Miraglia per mano della mafia, avvenuto a Sciacca nel 1947. L’ispirazione a fatti reali e di cronaca è un elemento tipico della scrittura di Sciascia. Il giorno della civetta esce per la prima volta nel 1960 sulla rivista «Mondo Nuovo» e l’anno successivo viene pubblicato in volume dalla casa editrice Einaudi.

Perchè Sciascia ha dato questo titolo al romanzo? Il titolo, che sicuramente stupisce, è tratto da un passo dell’Enrico VI di Shakespeare: «come la civetta / quando di giorno compare». Spiega Sciascia che il riferimento è al fatto che la mafia una volta agiva in segreto, era un animale notturno come la civetta, mentre oggi ha raggiunto ormai un potere talmente grande da poter agire alla luce del giorno: da qui il titolo Il giorno della civetta.

RIASSUNTO IL GIORNO DELLA CIVETTA: ECCO DI COSA PARLA IL ROMANZO

Il delitto Colasberna. Il romanzo di Sciascia si apre con l'omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore di un paesino siciliano, assassinato mentre sale su un autobus diretto a Palermo. Le vicende iniziali del libro sono dunque legate ad evento drammatico, opera della mafia del luogo. Subito la macchina investigativa si mette in moto e le indagini vengono affidate al Capitano Bellodi, il personaggio principale del romanzo (il protagonista). Anche questo personaggio è ispirato ad un uomo realmente esistito, riferibile al comandante dei Carabinieri di Agrigento Renato Candida. Siamo quindi sulla scena del delitto e Colasberna è stato appena assassinato; i carabinieri giungono sulla scena del delitto ma tutti i passeggeri che dovevano salire sul pullman si dileguano per non testimoniare. I carabinieri riescono a interrogare solo l'autista e il bigliettaio, ma per così dire, visto che entrambi non hanno intenzione di parlare; anzi, peggio, fanno finta di non riconoscere neanche il corpo dell'uomo assassinato e di aver assistito alla scena. L'unico da cui riescono a carpire qualche indizio è un venditore di panelle (ma solo dopo un interrogatorio di ben due ore), il quale ammette di avere sentito sparare, ma non dice molto di più.