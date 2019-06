Capricorno, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: cosa ci dicono le stelle?

L’OROSCOPO DI PALO FOX DI AGOSTO 2019 DEL CAPRICORNO: ECCO COSA CI DICONO LE STELLE SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore il mese di agosto 2019 è l’ideale per recuperare la vita di coppia dei nati sotto il segno del capricorno. Una buona intimità viene ritrovata dalle coppie che hanno cercato di rafforzare la propria unione negli ultimi mesi. Si tratta di coloro che hanno deciso di convivere o sposarsi, e che ora non subiscono più l’influenza negativa di parenti e amici. Dunque le decisioni si prendono solo ed esclusivamente nell’ambito della coppia. Chi è single deve invece lasciarsi andare. Agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un mese di rinascita. Dunque un amore può nascere in maniera del tutto improvvisa e inaspettata. Dopo il 22 Venere transita in modo positivo ed è bene frequentare posti nuovi per favorire gli incontri. I segni con cui può nascere qualcosa di speciale sono Scorpione, Pesci, Capricorno e Vergine.

LAVORO – Ad agosto 2019 il capricorno si libera dall’opposizione dei pianeti e può pretendere qualcosa di più, ad esempio dall’azienda per cui si lavora. Per ottenere dei risultati però bisogna faticare. Dal punto di vista professionale, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può arrivare comunque qualcosa di più. La prima metà del mese può essere dedicata ad una vacanza, così da rigenerarsi. Dopodiché, a partire dal 19 di agosto, le cose possono andare per il verso giusto. Infatti Marte favorisce il capricorno e arriva poi anche l’influenza positiva di Venere, nonché del Sole dal 23 del mese. Chi attende una risposta, può ottenerla negli ultimi tre giorni di questo mese. Una persona influente potrebbe essere di aiuto a questo segno per raggiungere un obiettivo perseguito da tempo.

SALUTE – Nel corso di questo mese di agosto 2019 il capricorno può recuperare forza fisica. Almeno la prima metà del mese, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, può essere spesa per la vacanza e il riposo. Bisogna cercare di rilassarsi. Dal 23 sono favorite invece le cure. Possono esserci problemi psicosomatici determinati dall’ansia. Meglio cercare di sfogarsi senza isolarsi.