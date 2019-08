A Porto Cervo cosa hanno indossato le showgirl per il party più glam (Foto)?

C’erano quasi tutte a Porto Cervo per l’atteso Unicef Summer Gala, tutte e tutti riuniti per fare insieme beneficenza ma anche per una sfilata chic e meno chic (foto). Martina Colombari, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Melissa Satta, Georgina Rodriguez e ancora Federica Fontana e tantissime altre, anche tante top model, non solo showgirl, ma cosa hanno indossato per il party, per posare davanti ai tanti fotografi presenti? Una sfilata per beneficenza e ben venga tutto questo e ben venga che se ne parli e che tutti si muovano per aiutare gli altri, i bambini. C’è tanto da fare e sembra strano ma anche questo è un modo per attirare l’attenzione, per richiamare chi può mettere mano al portafogli. Tra tutte c’è anche Barbara Berlusconi, capelli corti e davvero in gran forma, molto elegante nel suo abito lungo. Con Martina Colombari non poteva mancare Billy Costacurta, come sempre perfetti entrambi.

IN SARDEGNA LA SFILATA DEI SUPER VIP AL GALA DI BENEFICENZA

Anche se non è più single la bellissima Melissa Satta si è presentata da sola, meravigliosa come sempre; per lei un abito marrone. Unica Elisabetta Gregoraci, copertissima nel suo abito chiaro ma con le giuste trasparenze. Non passa mai inosservata Valeria Marini, questa volta in bianco e nero e ovviamente pizzi, brillantini e trasparenze con l’immancabile spacco e il vestito aderentissimo.

Presente anche Giulia Salemi con un outfit dal colore bellissimo, verde smeraldo, simbolo di speranza, non il più bello tra i look presenti ma di certo vistoso. Federica Fonata all’Unicef Summer Gala a Porto cervo è arrivata bellissima e sorridente con Felice Rusocni. Pi ancora Devon Windsor, Adriana Lima, Victoria Silvstedt in rosso, Eva Riccobono in bianco, Danilea Lopez in nero come Georgona Rodriguez da sola in total black.