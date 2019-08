Tra Melissa Satta e Boateng c’è il bacio che rende tutto ufficiale (Foto)

Niente di più bello questa estate che vedere Melissa Satta e Boateng di nuovo insieme, il gossip del ritorno di fiamma era già nell’aria da un po’ ma la rivista Chi ufficializza tutto mostrando il bacio appassionato tra i due ex che non sono più ex (foto). Hanno fatto di tutto per mantenere un basso profilo dopo la rottura e la richiesta di rispettare il loro momento difficile soprattutto per tutelare il figlio Maddox. Adesso non ci sono più dubbi, anche se loro come sempre continuano a non volere parlare della vita privata c’è il bacio appassionato sotto gli occhi di tutti. Boateng e Melissa Satta sono tornati insieme, si erano lasciati alla fine dello scorso anno e stavano per avviare le pratiche di separazione poi chissà cosa è accaduto. Non sapremo mai nulla di ciò che è accaduto nel passato di questa coppia e va benissimo così perché magari è anche grazie ai lori silenzi che tutto si è risolto.

MELISSA SATTA E BOATENG SULLA RIVISTA CHI LA SOTRIA D’AMORE TORNA UFFICIALE

33 anni lei, 32 il calciatore, un meraviglioso bambino di 5 anni e sui rispettivi profili Instagram la stessa foto, sono pronti per uscire insieme per una bellissima serata estiva. Boateng non rinuncia ai suoi pantaloni corti anche in giacca e cravatta, Melissa come sempre è un vero incanto.

Melissa Satta festeggia il compleanno di Maddox





Sembra che sia stato lui a fare di tutto per riconquistare l’ex velina sarda e che abbia anche fatto delle scelte professionali non facili, tutto pur di riunire la famiglia. Ha infatti deciso di non giocare in Germania, ha rifiutato una allettante offerta per la prossima stagione calcistica, vestirà comunque la maglia della Fiorentina e per il resto non c’è niente che possa valere di più. L’estate è ancora luna e adesso potremo finalmente vederli insieme bellissimi come sempre.