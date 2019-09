Vergine, oroscopo Paolo Fox novembre 2019: cosa ci dicono le stelle?

Con l’oroscopo di Paolo Fox di novembre 2019, possiamo scoprire cosa ci dicono le stelle della vergine. Cosa succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno? In amore le persone che sono innamorate troveranno delle conferme e la situazione migliora per chi ha avuto una crisi. Nel lavoro questo mese è caratterizzato da decisioni drastiche. La salute è caratterizzata da diverse tensioni soprattutto a metà di questo mese. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI NOVEMBRE 2019 DELLA VERGINE: ECCO LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore le persone innamorate possono confermare questo sentimento. La situazione migliora anche per i nati sotto il segno della vergine che hanno vissuto un periodo difficile, fatto di difficoltà. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo si possono fare delle scelte basate sui propri desideri per raggiungere la serenità. Le persone single possono contare su un cielo favorevole. Una nota negativa sono delle preoccupazioni in famiglia, per qualcuno che sta poco bene. Coloro che sono indecisi tra due relazioni, finalmente prenderanno una decisione. Un momento favorevole è l’ultima settimana di novembre 2019. La positività e l’ottimismo sono molto importanti. Le persone con una situazione stabile possono iniziare a pensare a un figlio, mentre molte coppie possono programmare un matrimonio.





LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, i nati sotto il segno della vergine a novembre 2019 possono prendere delle decisioni drastiche che derivano da una situazione che va avanti da mesi. Chi ha subito per diverso tempo può diventare decisamente intollerante e addirittura mandare tutto all’aria. Non c’è più la propensione al compromesso e si vuole fare di testa propria. I cambiamenti comunque, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, possono portare a situazioni migliori. Coloro che hanno una causa in piedi possono ottenere una risposta. I nati sotto la vergine che hanno lavorato sodo, possono ricevere delle buone offerte. I giovani possono contare su una buona situazione e riuscire a ottenere anche un lavoro più stabile.

SALUTE – Per la vergine non manca la tensione, che arriva alle stelle in alcune giornate verso la metà del mese di novembre 2019. Le discussioni in famiglia possono esserci e portare a stress per questo segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna prestare particolare attenzione all’aspetto psicofisico. Per fortuna alla fine di questo mese arriva un buon recupero per la vergine, in vista della fine di questo anno e grazie al nuovo transito di Giove.