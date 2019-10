Il principe William preoccupato per la fragilità mentale del fratello Harry (Foto)

Harry che ha confidato di “giorni buoni e giorni cattivi” con suo fratello William, Meghan Markle che con le lacrime agli occhi ha raccontato il suo dolore perché in pochi le chiedono come sta; la famiglia reale non poteva non avere reazioni ma il protocollo impone il silenzio (foto). Nonostante il documentario con protagonisti Harry e Meghan abbia infranto le regole regalando al pubblico una normalità che non avrebbero dovuto mostrare, gli altri non possono rilasciare interviste, ma William sembra aver preso male le esternazioni di suo fratello. Salta fuori anche un’altra preoccupazione del futuro re, quella relativa alla fragilità di mentale di Harry. Nell’ormai famoso documentario sia Harry che Meghan hanno dichiarato di sentire una grande pressione da parte dei media britannici ma a questo si aggiunge anche il trauma mai superato per la morte di Lady Diana.

SU HARRY L’OMBRA DI SUA MADRE – UN TRAUMA MAI SUPERATO

E’ la BBC ad avere riferito lo stato d’animo del principe William dopo le dichiarazioni di suo fratello. Un tempo William ed Harry erano inseparabili, non si sa quanto ci sia di vero degli screzi tra le due coppie ma si sono allontanati. Nessuna accusa né livore da parte del più piccolo dei figli di Carlo e Diana nei confronti del fratello ma quel documentario sembra avere ugualmente scosso William.





Per la BBC è evidente che Harry e Meghan siano al momento soli e vulnerabili, questa un’altra grande preoccupazione del duca di Cambridge che non avrebbe più con suo fratello lo stesso canale di comunicazione. Harry ha anche confidato che ogni scatto, ogni telecamera lo riporta indietro nel tempo. Una fragilità che ha fatto scattare l’allarme e purtroppo scatenando ancora una volta il gossip più feroce. Le parole dei due principi risuonano ovviamente ben più forti, loro sono i reali d’Inghilterra, ci sono occhi e orecchie puntate su tutta la famiglia, sempre.