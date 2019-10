Meghan Markle scoppia in lacrime, nessuno le ha mai chiesto come sta (Foto)

La voce di Meghan Markle (foto) che si spezza durante un documentario ITV davanti alle telecamere, saranno un nuovo pretesto per accusarla di essere sempre una brava attrice anche nella vita privata? Magari sarà la volta che qualcuno penserà di mettersi nei suoi panni e vivere per un attimo non solo gli agi e la gioia ma anche tutto il peso. La Markle è non solo la moglie del principe Harry d’Inghilterra ma la donna da cui si pretende sempre il massimo, la perfezione, dalla bellezza all’abito indossato ma che non sia troppo costoso. Non deve essere troppo dolce e sorridente ma nemmeno musona, deve sapere sempre cosa fare e soprattutto saper fare bene la mamma. Gli occhi di tutti sempre su di lei pronti a paragonarla a Kate Middleton. Sapeva che si sarebbe esposta così tanto sposando Harry ma non si lamenta, si commuove però quando il conduttore le chiede come sta. E’ così che rivela le difficoltà dopo il matrimonio e dopo la nascita di Archi ed evitando che le lacrime le scendano sul viso commenta “Pochi mi hanno chiesto come mi sentivo”. E’ molto complesso stare dietro le quinte ha confidato Meghan aggiungendo il suo periodo duro e il desiderio di essere una mamma brava e una buona moglie.

MEGHAN MARKLE RINGRAZIA TOM BRADBY PER LA SUA DOMANDA

“Ti ringrazio per avermelo chiesto perché non sono molte persone che in questi mesi mi hanno mai chiesto se stessi bene. È molto complesso stare dietro le quinte” e sull’impatto sulla sua salute per dover sempre presenziare agli eventi pubblici ha detto: “Qualsiasi donna, specialmente quando è incinta, è davvero vulnerabile e quindi è stato molto difficile. E poi quando hai un neonato… bhe, sai com’è. Soprattutto come donna è molto dura”.





E’ tutto nuovo per la Markle, non ha studiato in anticipo per diventare un membro della famiglia reale ma sa che può contare sulla protezione di Harry. Attualmente il principe sta infatti procedendo con un’azione legale contro il Sun. Non è semplice nemmeno per lui vivere tutto questo scontro con la stampa, ogni volta torna indietro: “ogni volta che vedo una macchina fotografica, ogni volta che sento un clic, ogni singola volta che vedo un flash mi riporta subito indietro”. Non può permettere che accada a sua moglie ciò che è successo alla madre.