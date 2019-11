Leone, oroscopo Paolo Fox dicembre 2019: quali sono le previsioni?

L’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019 del leone ci dice cosa succederà e quali sono le previsioni. Come andranno le cose in amore, lavoro e salute? In amore non manca la passione per il leone in questa fine dell’anno, sia per chi è solo che per chi è in coppia. Nel lavoro questo segno potrebbe trovarsi di fronte a un bivio e scegliere la strada giusta da prendere. La salute è caratterizzata da un recupero ma bisogna staccare un po’ la spina dai problemi quotidiani. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL LEONE DEL 2019, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI DICEMBRE 2019 DEL LEONE: LE PREVISIONI SU AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – In amore si possono fare delle belle conoscenze dopo il 9 dicembre 2019. Chi da poco è convolato a nozze, si sentirà molto passionale. Giove continua a essere in aspetto favorevole, ed è simbolo di fertilità: si può pensare ad avere un figlio. Coloro che invece hanno una storia che è ancora in fase di definizione, potranno aspettare il prossimo anno per trovare delle risposte. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo finale dell’anno è importante riscoprire se stessi, dando lo spazio giusto alle proprie cose. I nati sotto il segno del leone hanno bisogno di un cambiamento, e questa esigenza è chiara a tutti e rende più desiderabili. Meglio evitare problemi riguardo a cosa fare durante le feste di Natale e Capodanno. Gli impegni lavorativi possono togliere tempo all’amore.





LAVORO – Nel lavoro il leone potrebbe trovarsi di fronte a una scelta da fare. Dunque o si è dentro o si è fuori, senza se e senza ma. Questo non è necessariamente un male, perché il mese di dicembre 2019 non va a rovinare delle buone occasioni. Fino al 9 del mese il leone può sentirsi poco tollerante. Per fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le cose poi migliorano e addirittura può arrivare una soluzione a metà dicembre 2019. A Natale si può avere un’illuminazione. In questo periodo il leone potrebbe aver voglia di premere l’acceleratore sui cambiamenti. Le società e le collaborazioni possono presentare qualche problema, e potrebbe scaturirne una ribellione. I nati sotto questo segno devono fare ciò che ritengono giusto non lasciandosi condizionare da altri pareri.

SALUTE – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di dicembre 2019, dal punto di vista della salute c’è un recupero psicofisico. Il consiglio per il Leone è quello di staccare un po’ la spina, magari con un breve viaggio. Un momento interessante arriva dal 23 del mese.