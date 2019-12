Oroscopo Paolo Fox 2020 Vergine: un anno di grandi risultati

Cosa ci dice l’oroscopo Paolo Fox 2020 della vergine? Cosa succederà a chi è nato sotto questo segno con l’arrivo del nuovo anno? A quanto pare la vergine può stare serena perché quello in arrivo sembra essere un anno di grandi risultati. Per chi ancora non ha raggiunto ciò che voleva è un anno di partenza, per coloro che invece hanno già ottenuto qualcosa, può essere un anno di arrivo. Saturno e Giove sono dalla parte di questo segno per il 2020 e dunque portano molta fortuna in amore. Scopriamo cosa succederà secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della vergine.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Vergine: ecco cosa cambia rispetto al 2019

Cosa cambia per la vergine con il nuovo anno rispetto al 2019? Sicuramente il 2020 è un anno importante e ce lo dice l’oroscopo di Paolo Fox. Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un anno di partenza per chi ha in mente nuovi progetti. Chi invece ha già raggiunto ciò che sperava, potrà godersi questo momento. Può arrivare comunque un riconoscimento, un incentivo, per il lavoro svolto. Nello studio e nelle varie attività questo segno si ritroverà di fronte a una scelta. Le stelle sono buone e bisogna solo avere il coraggio di lasciarsi andare.

Oroscopo Vergine 2020: anno positivo per i sentimenti

Vediamo ora cosa succede per quanto riguarda l’amore. Come vi abbiamo detto, Giove e Saturno sono dalla parte di questo segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 della vergine, questi pianeti portano nel nuovo anno a vivere una bella emozione o addirittura a trovare un grande amore. Il cielo è favorevole anche per chi pensa di avere un figlio. Bisogna lasciarsi andare per godersi a pieno tutto quello che di buono può regalare questo cielo. Gli amici e le persone care sono vicine ai nati sotto il segno della vergine, così da spronarli in tutto ciò che fanno.

Oroscopo Paolo Fox 2020: il lavoro parte alla grande per la Vergine

La vergine è un segno molto legato al lavoro e ai risultati. Ebbene, le notizie sono buone perché il 2020 inizia davvero bene con i pianeti dalla parte di chi è nato sotto questo segno. Si parte con progetti da realizzare e accordi da sottoscrivere. Non si esclude un cambiamento di ruolo. E’ anche possibile avanzare una richiesta a inizio anno, come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox del 2020. Insomma, le occasioni non mancano ed è ora di coglierle al volo per i nati sotto il segno della vergine.