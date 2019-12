Capodanno 2020, le frasi più belle da mandare su Whatsapp ad amici e parenti per fare gli auguri

Attenzione, attenzione il nuovo anno si avvicina e non avete ancora trovato la frase perfetta per fare gli auguri più belli ad amici e parenti? Niente paura, ci pensiamo noi. Ci sono davvero tantissime frasi da poter mandare ai nostri cari per fare gli auguri a Capodanno 2020. Dalle più semplici ed efficaci fino a quelle più simpatiche o poetiche. Il web è pieno zeppo di parole perfette per fare degli auguri perfetti e adatti a ogni vostro amico o parente. Il metodo più semplice e veloce per fare gli auguri è senza dubbio quello di mandare un messaggino su Whatsapp. E allora come si possono sorprendere i nostri contatti Whatsapp con degli auguri bellissimi ma pur senza impazzire nel trovarli?

Frasi di auguri da inviare su Whatsapp a Capodanno 2020: quali sono le più belle da mandare ad amici e parenti

Fare gli auguri delle volte diventa più complicato del previsto. Con tutte queste feste bisogna davvero stare molto attenti a non dimenticare nessun parente, nessun amico e nessun collega. Non solo! Bisogna anche trovare il metodo e il modo perfetto per fare gli auguri per ognuno di loro. E se proprio non riuscite a trovare delle frasi e delle parole per gli auguri di Capodanno 2020 noi ve ne suggeriamo qualcuna. Dalla più semplice, alla più informale, fino alla più simpatica e confidenziale. Quale sarà la frase perfetta per fare gli auguri per questo Capodanno 2020 a parenti e amici?

Capodanno 2020: le frasi di auguri più belle da inviare su Whatsapp

Ecco alcune delle frasi che abbiamo trovato in giro per il web per fare gli auguri perfetti a Capodanno 2020 su Whatsapp:

Mi hanno augurato che ogni ora del 2020 possa essere per me come il giorno di capodanno: allegra, felice, spensierata. Ho deciso di farti gli stessi auguri per avere un complice. Pensa che fatica affrontare il cenone con vino e cotechino per 365 giorni completamente da solo.

Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio, che questo 2020 possa essere il principio di una vita sempre più ricca e gioiosa.

C’è chi desidera più denaro, chi una grande casa, chi una prestigiosa carriera, abiti e scarpe costose, chi ancora tanti soldi per poter viaggiare. Io non conosco il tuo desiderio, ma oggi ti auguro quello che vorrei augurassero a me: che questo 2020 possa donarti la salute, nel corpo e nello spirito.

Che il 2020 possa donarti gioia, serenità , pace e l’amore che hai sempre desiderato, ma quello di un gatto. Gli uomini sono passati di moda.

Ti auguro di accogliere l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice. Auguri di buon anno.

Un augurio per il nuovo anno: regalatevi un’ora al giorno di felicità.

Ti auguro con tutto il cuore 12 mesi di felicita, 52 weekend di serenità, 365 giorni d’amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia.

L’anno nuovo è come un libro con 365 pagine vuote… fai di ogni giorno il tuo capolavoro, usa tutti i colori della vita e mentre scrivi “sorridi”! Buon 2020!

Buon 2020, che l’anno nuovo ti doni per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso e per ogni problema una soluzione.

Oltre ad augurarcelo, conquistiamocelo un buon 2020.