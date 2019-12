Capodanno, le immagini più belle da mandare su Whatsapp per fare gli auguri per il nuovo anno

L’anno nuovo e alle porte e allora come fare dei fantastici auguri per Capodanno 2020? Il web è davvero pieno zeppo di immagini bellissime e originali, assolutamente perfette per fare gli auguri ai nostri parenti e ai nostri amici sui social network ma sopratutto su Whatsapp! Le foto degli auguri sono ormai una certezza nella nostra galleria del cellulare nei giorni di festa ma vogliamo sorprendere i nostri contatti su Whatsapp con delle immagini di auguri davvero uniche per questo Capodanno 2020? Bene, a questo punto non vi resterà altro che scorrere quest’articolo per vedere quelle più belle e originali che abbiamo trovato e pensato per voi.

Come fare gli auguri in occasione del Capodanno 2020, tante idee carine per stupire parenti e amici

In occasioni particolari come quelle dell’inizio del nuovo anno bisogna davvero stare molto attenti a non dimenticare di fare gli auguri a nessuno. Parenti, amici, colleghi, semplici conoscenti e chi più ne ha più ne metta. Servirebbe quasi scrivere una lista delle persone! C’è poi chi preferisce una semplice ma efficace telefonata, chi riesce a fare gli auguri a tutti i suoi cari personalmente e chi deve farlo attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Whatsapp è senz’altro il più usato. Dalle frasi più originali e personali fino alle citazioni molto spesso utilizzate. Fare gli auguri su Whatsapp può risultare veloce ma delle volte ci viene proprio difficile trovare le parole più appropriate da mandare ai nostri contatti.

Frasi ma non solo! Ormai su Whatsapp non c’è più parente o amico che non mandi la classica immagine del buongiorno, figuriamoci allora le immagini per fare gli auguri a Capodanno. Trovare delle immagini belle e originali per gli auguri di questo Capodanno 2020 non è poi così difficile, basta fare qualche giro sul web e sui social network. Per chi invece avesse più difficoltà eccovi invece, qui di seguito, le immagini che abbiamo pensato siano le più belle per fare gli auguri in questo giorno così speciale.

Capodanno 2020, la gallery con le immagini più belle da mandare su Whatsapp per fare gli auguri

Queste sono solo alcune delle immagini che potete mandare per fare degli auguri molto carini ai vostri parenti e amici su Whatsapp a Capodanno 2020. Basterà salvare queste foto sul vostro smartphone e mandarle ai vostri cari tra il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020. Quello è a vostra discrezione. Dalle immagini di auguri più semplici ed efficaci fino a quelle più simpatiche e divertenti da mandare soprattutto alla nostra comitiva. Ci sono poi le immagini con delle frasi molto particolari e belle da mandare su Whatsapp a chi teniamo di più. Perché d’altronde questi giorni di festa sono fatti soprattutto per questo, per stare insieme alle persone a cui teniamo di più. E allora quale di queste immagini userete per fare gli auguri su Whatsapp questo Capodanno?