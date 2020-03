Meghan Markle è tornata a Londra e i capelli tornano il suo punto di forza (Foto)

E’ più bella e felice che mai Meghan Markle accanto ad Harry nel suo ritorno a Londra, lo dicono anche i suoi capelli tornati il suo punto di forza, perfetti (foto). Ci eravamo ormai abituati a vedere Meghan Markle con i capelli sempre in ordine ma con acconciature molto più naturali, invece adesso che non è più la duchessa del Sussex e ha rinunciato a tanto sfoggia di nuovo i suoi capelli lisci, segno che la piastra è tornata tra le mani dei suoi hair stylist. E’ bellissima, sorridente, nonostante la pioggia la sua chioma resta ferma, impeccabile con la riga al lato. Niente effetto crespo, la pioggia non sfiora la sua bellezza mentre c’è chi la protegea con l’ombrello. Quali novità porterà a Londra la moglie di Harry? E’ ancora presto per dirlo ma di certo la coppia non resterà a lungo in Inghilterra, sono gli ultimi impegni a cui non potevano rinunciare.

HARRY E MEGHAN MARKLE A LONDRA ALLOGGIANO IN HOTEL

Un hotel nella capitale per i duchi che non sono più duchi mentre Kate e William sono ancora a Dublino ma domani dovrebbero essere di ritorno a casa. Come si comporteranno i due fratelli, chissà se è previsto un incontro privato tra loro quattro? Intanto, tutti ammirano il beauty look perfetto dell’ex attrice.

Per molti il messaggio dei capelli è chiaro, la sua libertà è evidente, ma allo stesso tempo ha lasciato le unghie bianco latte, una manicure semplice, così come le labbra nude. Le sopracciglia sono di nuovo ben definite e gli occhi smokey hanno solo un tocco in più di make up. Insomma, non ha voluto esagerare ma è deliziosa.

Scommettiamo che in molte vorranno i capelli come suoi, il colore scuro, lisci e setosi come i suoi. Anche Harry non sembra per niente triste, come qualcuno ipotizzava. E’ in gran forma, sorridente, felice di tornare a Londra ma solo per breve tempo.

