William e Kate Middleton romantici a Dublino, mai visti così teneri insieme (Foto)

Sono ancora in Irlanda William e Kate Middleton e tra un impegno e l’altro di questo royal tour hanno trovato anche il momento per una piccola pausa di coppia (foto). Tre giorni intensi per le varie visiti ufficiali a Dublino ma niente di così faticoso o almeno per i duchi di Cambridge sembra ormai tutto molto semplice, soprattutto quando sono insieme. Galeotto un panoramico sentiero tra le scogliere e William e Kate passeggiano a braccetto e poi arrivati al punto per osservare l’incanto del paesaggio si abbracciano dimenticando per un attimo che sono i futuri sovrani d’Inghilterra. Niente di male ma di strano sì perché è raro vedere il principe d’Inghilterra e sua moglie mostrare gesti di affetto. In realtà in quegli istanti si erano allontanati, erano semplicemente Kate e William che passeggiavano abbracciati.

KATE MIDDLETON PERFETTA CON LA GIACCA DUBARRY

Romantici, innamorati e bellissimi, la loro favola d’amore prosegue contro tutte le crisi proposte dal gossip. Come sempre la duchessa di Cambridge è perfetta, il look casual chic è quello che le riesce meglio. Chiaro anche il suo omaggio all’Irlanda, una giacca del brand Dubarry, gli stivali che ha già mostrato più volte e i trifogli irlandesi come orecchini.

Alla fattoria Teagasc Research l’incontro dei duchi con il ministro dell’agricoltura e con una scolaresca in gita. Tra le mucche e lo splendore della natura sorrisi e dolci effusioni. Mano nella mano hanno proseguito poi verso le praterie fino alle scogliere di Dublino. Magnifico il luogo, magnifici loro due.

Ieri abbiamo anche ammirato Kate Middleton con il suo cappottino bianco e bottoni neri. Ancora una volta ha indossato il soprabito che tira fuori da ben 13 anni, da quando era giovanissima e ancora lontana dal matrimonio con il principe William. La visita in Irlanda è quasi finita, arriveranno altre foto, altri outfit.