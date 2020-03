Kate Middleton sesta volta con lo stesso cappotto indossato anche 13 anni fa (Foto)

Kate Middleton con il cappotto bianco è arrivata al sesto riciclo (foto). Per la sua visita a Dublino ha indossato il soprabito che ha messo per la prima volta ben 13 anni fa. Sul profilo Instagram dedicato alla duchessa di Cambridge le foto a confronto, da sinistra a destra gli anni che passano, Kate Middleton giovanissima con i capelli più lunghi, poi i capelli legati, le calze che cambiamo, aggiunge sciarpa e guanti, borsa sì, borsa no e poi l’ultima foto con i capelli un po’ più corti. La futura regina d’Inghilterra nel suo royal tour a Dublino è ancora una volta unica, inimitabile. Immaginiamo che nessuna conservi un capo per così tanto tempo e quando lo indossa le sta ancora meglio della prima volta. Tra la foto a sinistra e quella a destra ci sono ben 13 anni di differenza ma quasi non si notano, anzi. Dal 2007 a oggi è ancora più elegante.

NEL 2020 IL CAPPOTTINO BIANCO DI KATE MIDDLETON ABBINATO AI PANTALONI NERI ADERENTISSIMI

Per il secondo giorno in Irlanda Kate ha iniziato con un primo appuntamento in un centro per la salute mentale di Dublino. Perfetta con i tronchetti neri e i pantaloni così aderenti da sembrare dei comodi leggings. Chi è andato alla ricerca delle sue foto del passato con il cappotto bianco è arrivato fino al novembre del 2007 quando la Middleton lo indossò per la prima volta a una festa di compleanno. Erano i 30 anni di Peter Philips, cugino di William.

KATE MIDDLETON SCEGLIE ANCORA ZARA ED E’ PERFETTA

Di seguito tutte le altre occasioni, una volta anche quando lei e il principe si lasciarono. Chissà se lo avrà prestato anche alla sorella Pippa o alla mamma Carole. Non finisce qui perché il soprabito ormai famoso Kate Middleton lo ha indossato anche per i suoi 26 anni e quando ha accompagnato William in divisa della RAF il giorno della sua nomina ufficiale; erano il 2008. Kate e William saranno in Irlanda fino a domani, c’è tempo per altri ricicli.

