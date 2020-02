Kate Middleton con pantaloni e maglia Zara e le sneakers è perfetta per un look casual (Foto)

Non è la prima volta che Kate Middleton sceglie il brand Zara e ancora una volta ovviamente lo fa per un’occasione per niente formale (foto). Scelta perfetta i pantaloni e il maglioncino verde ma a lei sta tutto benissimo, anche se molti fanno notare che è davvero magrissima. E’ vero, è molto magra ma non è mai stata in carne e il suo aspetto è delizioso, in più continua a essere molto sportiva. Lo ha dimostrato ancora una volta trascorrendo una giornata al London Stadium in occasione di SportsAid. Ogni volta che Kate Middleton partecipa a queste giornate in cui dà il suo contributo anche pratico è felice, si diverte con tutti gli altri e appare semplice come sempre. Le sue perfomance sportive sono note a tutte e il look casual Zara anche questa volta è perfetto per l’occasione. I pantaoloni alti in vita e larghi che lasciano le caviglie scoperte sono giusti da abbinare alle sneakers bianche di Marks & Spencer, prezzo circa 34 euro. La maglia a girocollo verde è la scelta furba perché così la duchessa può stare comoda ma allo stesso tempo indossare la giacca.

KATE MIDDLETON SCEGLIE ANCORA UNA VOLTA ZARA

Tutto in verde scuro, è uno dei suoi colori preferiti e non sbaglia. Anche le scarpe da ginnastica bianche hanno il dettaglio verde. Arriva, saluta tutti, già pronta con il suo sorriso ed entusiasta per la giornata. Questa volta è da sola, l’associazione SportsAid è un regalo che le fece la regina Elisabetta, affidandole la missione di prendersi cura dei giovani atleti e delle famiglie contribuendo con il sostegno di professionisti.

Via la giacca e la Middleton è pronta per i vari sport, dalla corsa alla boxe. Poi indossa di nuovo la giacca, scioglie i capelli e torna al suo ruolo di futura regina, la più amata.

Kate Middleton con pantaloni e maglia Zara e le sneakers è perfetta per un look casual (Foto)