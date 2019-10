Kate Middleton verde e luccichii per incantare il Pakistan: il suo look è da favola (FOTO)

Sin da quando Kate Middleton ha messo piede in Pakistan scendendo dall’aereo con il suo meraviglioso abito locale azzurro e bianco, gli occhi di tutto il mondo erano per lei. E nel suo viaggio ufficiale al fianco di William, la meravigliosa Kate continua a far sognare. Ieri l’abbiamo vista indossare un abito elegante verde e ricco di luccichii. Un abito da sogno, quasi da Mille e una notte che ci ha catapultato per una sera nel mondo delle favole e chissà forse la favola d’amore più bella è proprio quella che Kate e William continuano a vivere! E in ogni favola che si rispetti non manca il principe: anche William per la serata del 15 ottobre 2019 ha scelto un abito dello stesso colore di quello di Kate, rispettando le tradizioni locali, e anche lui era sicuramente impeccabile.

Guarda qui le foto del look scelto da Meghan Markle: anche lei opta per il verde

KATE MIDDLETON ABITO DA SERA VERDE DA FAVOLA PER IL SUO VIAGGIO IN PAKISTAN

Ancora in verde, nella stessa sfumatura della bandiera pakistana ( e Kate è perfetta anche nell’attenzione che mette sempre in queste occasioni) questa volta Lady Middleton (affiancata dal principe nel tradizionale Sherwani) brilla in un abito di paillettes firmato Jenny Packham. E stupisce tutti anche per le scelte di look ce riguardano i piedi: indossa i sandali (di Jimmy Choo) mostrando i piedi nudi, cosa che non capita spesso!

( le foto usate per la nostra gallery sono state prese dalla pagina Instagram Royal Addicted)

Solo nelle serate di Gala infatti la Regina generlamente dà il permesso di indossare i sandali e di mostrare i piedi nudi. Kate si sa, è sempre molto attenta, a differenza di Meghan, alle regole imposte dall’etichetta reale.

Che voto diamo a Kate? Sicuramente un 10 per le sue impeccabili scelte di look. Promosso anche William!