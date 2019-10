Kate Middleton vola in Pakistan e incanta tutti con un abito locale (FOTO)

Spesso anche le scelte di look di una duchessa che visita un paese straniero sono importantissime e Kate Middleton lo sa bene. Ed ecco che è perfetta anche nella sua prima uscita pubblica nel viaggio in Pakistan al fianco di William. Per l’occasione Kate ha incantato tutti con un abito tipicamente pakistano che la calzava a pennello. Una scelta di look perfetta per la duchessa di Cambridge bellissima con l’abito indossato ieri. Del resto Kate ha una guida eccellente da seguire, una musa a cui ispirarsi. Parliamo di Lady Diana che per uno dei suoi viaggi in Pakistan aveva fatto praticamente la stessa scelta di Kate, anche il colore dell’abito era molto simile. Elegante, chic, raffinata: la Middleton ha davvero lasciato tutti a bocca aperta per il suo fascino.

KATE MIDDLETON BELLISSIMA IN PAKISTAN CON TUNICA E PANTALONI

L’abito che Kate ha scelto di indossare si chiama anche shalwar kameez. È l’abito tradizionale locale. Per i pantaloni e la tunica di un azzurro molto particolare, Kate si è affidata a Catherine Walker . Per completare poi il suo look ha indossato un bellissimo paio di decolletè color carne di Rupert Sanderson. Il volto è stato illuminato da un bellissimo paio di orecchini e per finire la borsa scelta questa volta da Kate è del marchio Zeen.

Kate è davvero perfetta in questa occasione: si è mostrata sorridente, serena. E al fianco di William ha stupito tutti: gli occhi erano davvero solo per lei, il buon marito se ne farà una ragione! Non a caso il look di Kate è finito anche su tutti i siti on line pakistani che hanno apprezzato le scelte fatte dalla duchessa di Cambridge.

Che voto diamo al primo look di Kate? Il viaggio in Pakistan durerà 5 giorni per cui avremo di certo anche altro da commentare.

