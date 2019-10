Meghan Markle raggiante in abito verde e cappotto cammello per i WellChild Awards (FOTO)

Prima uscita per Harry e Meghan dopo il ritorno dal viaggio in Africa. Ieri la duchessa del Sussex è apparsa in gran forma al fianco del suo adorato marito Harry. Per l’occasione Meghan Markle ha indossato un bellissimo abito verde scuro, che ne ha esaltato le forme e un cappotto cammello. Anche lei come Kate, regina di stile nel Regno Unito e non solo! I look di Kate e di Meghan sono copiati in tutto il mondo e immaginiamo che anche le ultime scelte della Markle saranno di ispirazione a moltissime donne in tutto il mondo. Ieri Harry e Meghan sono stati fotografati a Londra mentre si recavano ai WellChild Awards presso il Royal Lancaster Hotel.

Vediamo quindi nella nostra gallery le scelte di look che Meghan ha fatto per questa occasione. Anche lei come Kate ha iniziato a “riciclare” i suoi capi di abbigliamento preferiti.

MEGHAN MARKLE SCEGLIE IL VERDE PER UN LOOK SOBRIO ED ELEGANTE

Ieri per l’occasione ha indossato lo stesso abito verde scuro che abbiamo visto il giorno in cui Harry le ha fatto la proposta di matrimonio. Abbinato a un cappotto cammello dallo stile classico, un paio si scarpe con tacco in marrone . In particolare l’abito era marchio Parosh , visto per la prima volta nel novembre del 2017. Manolo Blahnik per le scarpe, Emily Mortimer per gli orecchini, Montunas per la piccola borsetta, il cappotto Sentaler già indossato sempre nel 2017. Anche Meghan come Kate quindi inizia a riciclare alcuni dei suoi look aggiungendo o togliendo qualche dettaglio!

( le foto della nostra gallery sono prese dalla pagina Instagram Royal Addicted, potrete vedere anche la foto di Meghan in tubino verde nel 2017)

Una eleganza sobria per Meghan Markle che insieme a Harry ha partecipato alla serata dedicata ai bambini che soffrono di malattie mentali.

Meghan Markle raggiante in abito verde e cappotto cammello per i WellChild Awards (FOTO) ultima modifica: da